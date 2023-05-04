‘Ada 74’ gemisi Mersin’de düzenlenen tören ile adaya uğurlandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Özelleştirme İdaresi’nin ortak şirketi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’nin satın aldığı Ada 74 isimli RoRo gemisi Mersin’de düzenlenen törenle adaya uğurlandı.

NEBATİ: “BU GEMİYİ KIBRIS TÜRKLERİNİN HİZMETİNE SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, “Adanın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak bizim boynumuzun borcu. Satın aldığımız bu gemiyi Kıbrıs Türklerinin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Nebati, KKTC’nin güçlendirilmesi için imzalanan Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü’nün gereklerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

ARIKLI: “SAVUNMA SANAYİSİ VE EKONOMİSİ GÜÇLÜ TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASININ TEMİNATIDIR”

Törende konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Mersin Limanı’na gelirken 1975’e geri döndüğünü, bu limandan Yeşilada Feribotu ile Kıbrıs’a gittiği o anları duygulanarak tekrar yaşadığını kaydetti.

Aynı Limanda bu sefer Ada 74 gemisinin hizmet vereceğini söyleyen Arıklı, yapılan katkı ve fedakarlık için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Arıklı, yurt dışında yaşayan Türkler olarak Türkiye’nin istikrarına büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek, "Savunma sanayisi ve ekonomisi güçlü Türkiye, Türk dünyasının teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Arıklı, "Güçlü Türkiye, bölgesindeki oldubittilere göz yummayan, Libya'daki emperyalist oyunları bozan, Azerbaycan’da yıllardır süren Ermeni işgalini sonlandıran Türkiye’dir. Güçlü Türkiye, Afrin’e, Kuzey Irak’a girmek için ABD ve AB’den izin almayan Türkiye’dir. Bu Türkiye KKTC’yi yaşatıp tanıtacak Türkiye’dir" diye konuştu.