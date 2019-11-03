ADA Araştırma'dan seçim anketi

Ada Araştırma şirketi, ekim ayına ilişkin yaptığı kapsamlı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı.

Ada Araştırma kamuoyu yoklamasını 26 ilde 18 yaş üzeri toplam 1700 katılımcıyla gerçekleştirdi.

Anket, önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak bilgisayar destekli telefonla yapıldı.

Katılımcılara 'Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiziniz?' sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıtlar (kararsızlar dağıtıldığında) ise şöyle oluştu:

AKP % 41,9

CHP % 21,3

MHP % 8,4

İYİ % 7,5

HDP % 7,5

Saadet % 2,3

Yeni kurulacak parti % 9,2

Diğer % 2,0

'Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralandı: