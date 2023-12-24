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Ada çapında trafikte denetimler yapıldı

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Ada çapında trafikte denetimler yapıldı
Ada çapında trafikte denetimler yapıldı

23-24 Aralık 2023 tarihleri, 20:00-03:00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

 

            Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,614 araç sürücüsü kontrol edildi ve 169’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 59 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup,

  1. ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanmıştır.
  2. Aracında yapılan aramada, beyzbol sopasını kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.        

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,239 araç sürücüsü kontrol edildi ve 170’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 327 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 22 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,310 araç sürücüsü kontrol edildi ve 97’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 276 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 50 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

 

 

            Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; marketler, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 520 araç sürücüsü kontrol edildi ve 53’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 61 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam üç kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 684 araç sürücüsü kontrol edildi ve 133’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 187 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 12 araç ise trafikten men edilmiştir.

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