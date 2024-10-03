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Ada Eğitim ve Spor Kulübü'nden Yunanca Kursu Duyurusu: Başvurular Başladı!

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Ada Eğitim ve Spor Kulübü'nden Yunanca Kursu Duyurusu: Başvurular Başladı!
Ada Eğitim ve Spor Kulübü'nden Yunanca Kursu Duyurusu: Başvurular Başladı!

Ada Eğitim ve Spor Derneği, Bilgehan Eğitim Merkezi ile yaptığı iş birliği kapsamında Yunanca dil kurslarına start verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Yunanca öğrenmek isteyenler için düzenlenen bu özel kurs, dil öğrenimine ilgi duyan herkese kapılarını açıyor. Sınırlı kontenjan ile yürütülecek olan bu eğitim fırsatında, katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde kaliteli bir eğitim alma şansına sahip olacak.

Kurs Süresi ve İçeriği
Toplamda 40 saat sürecek olan Yunanca kursu, temel dil becerilerinin yanı sıra konuşma, dinleme ve yazma pratiği üzerinde yoğunlaşacak. Eğitim sürecinde, katılımcıların dilde ilerleme kaydetmesi hedeflenirken, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara KKTC Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı başarı belgesi verilecek. Kursu tamamlayan tüm katılımcılara ise MEB onaylı katılım belgesi sunulacak.

Nitelikli Eğitmenlerle Etkili Öğrenim
Kurs, alanında uzman ve tecrübeli bir eğitmen tarafından verilecek. Profesyonel bir yaklaşımla dil öğretimi yapılacak olup, Yunanca’yı akıcı bir şekilde öğrenmek isteyenler için bu kurs kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor.

Sınırlı Kontenjan
Eğitim süresince verimliliği artırmak amacıyla sınırlı sayıda öğrenci kabul edilecektir. Kursa katılmak isteyenlerin erken başvuru yapması öneriliyor.

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Başvuru ve İletişim
Başvuru için Ada Eğitim ve Spor Derneği'nin belirlediği iletişim numarası üzerinden bilgi alabilirsiniz:
???? 0542 868 0911

Bu kurs sayesinde katılımcılar, hem Yunanca dilini öğrenme hem de bu becerilerini belgeleyebilme fırsatına sahip olacaklar. Hem kişisel gelişim hem de kariyer açısından avantaj sağlayan bu kursa ilginin yoğun olması bekleniyor.

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