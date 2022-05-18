  • BIST 2.393,61
  • Altın 933.07
  • Dolar 15.9474
  • Euro 16.7074
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

Ada genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri olacak

» »
Bugün ülke genelinde, 18.00-22.00 saatleri arasında dönüşümlü elektrik kesintisi olacak.
Ada genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yazılı bir açıklama yapılarak, bugün 18.00 ile 22.00 saatleri arasında üretim yetersizliğinden kaynaklı ülke genelinde 1’er saatlik dönüşümlü elektrik kesintilerinin olacağı duyuruldu

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 49 Vaka18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:57
  • Başbakan: “Biz ateşten gömleği giydik”18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:01
  • CTP güven oylaması öncesinde Meclis önünde eylem düzenledi (VİDEO)18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:35
  • Bazı tütün ürünlerinde 2 TL’lik zam geldi18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:34
  • Sessiz Katil: Hipertansiyon18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:07
  • İskele Belediye Korosu, Kulakların Pasını Sildi18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:51
  • Güney Kıbrıs'ta hayvancılardan büyük eylem18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:57
  • Müstahdem tarafından hırsızlık18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:10
  • Hintkeneviri, tabanca, canlı mermi ne artarsan var!18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:09
  • 5 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduran 4 kişi tutuklandı18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti