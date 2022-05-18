Ada genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yazılı bir açıklama yapılarak, bugün 18.00 ile 22.00 saatleri arasında üretim yetersizliğinden kaynaklı ülke genelinde 1’er saatlik dönüşümlü elektrik kesintilerinin olacağı duyuruldu
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yazılı bir açıklama yapılarak, bugün 18.00 ile 22.00 saatleri arasında üretim yetersizliğinden kaynaklı ülke genelinde 1’er saatlik dönüşümlü elektrik kesintilerinin olacağı duyuruldu
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