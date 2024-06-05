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Ada genelindeki su kesintisi... Gün içinde sistemin işler hale getirilerek suyun dağıtımı planlanıyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ada genelindeki su kesintisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve olumsuz bir durumla karşılaşılmazsa bugün suyun tekrar dağıtılacağını duyurdu.
Ada genelindeki su kesintisi... Gün içinde sistemin işler hale getirilerek suyun dağıtımı planlanıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Deniz İsale hattında herhangi bir arıza bulunmadığı kaydedildi.

-“Geçitköy Terfi İstasyonu çıkışındaki terfi hattında teknik bir arıza meydana geldi”

KKTC’ye ulaşan suyun, baraja terfi ettirilerek, Geçitköy barajında depolandığı ifade edilen açıklamada, Geçitköy barajından, Çamlıbel Arıtma Tesisine iletimi sağlayan Geçitköy Terfi İstasyonu çıkışındaki terfi hattında teknik bir arızanın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu arıza herhangi bir yerleşim yerine ulaşan isale hattı üzerinde karşılaşılan arızalar gibidir. Ancak arıza, tüm adaya su sağlayan terfi hattı borusu üzerinde meydana gelmesi sebebiyle ada genelinde su kesintisini zorunlu kılmıştır”  denildi.

Açıklamada, arızanın giderilmesinin ne kadar süreceğinin dün için net olarak ifade edilmemesinin, arızanın, ana hat üzerinde ve yüksek basınçlı boruda meydana gelmesi, bu nedenle de müdahalenin yapılabilmesi için sistematik olarak basıncın kontrollü düşürülüp, çalışmaların emniyetli bir şekilde yapılması gerektiğinden olduğu kaydedildi.

Ekiplerin gece boyu özveri ve hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, an itibari ile çalışmaların devam ettiği, herhangi olumsuz ve beklenmedik bir durumla karşılaşılmazsa bugün içerisinde sistem tekrar işler hale getirilerek, suyun dağıtımının gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.

 

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