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Ada içi geçiş kuralları bugün itibariyle değişti

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İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında ada içi sınır geçiş noktalarında uygulanacak olan yeni kararları duyurdu.
Ada içi geçiş kuralları bugün itibariyle değişti

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında ada içi sınır geçiş noktalarında uygulanacak olan yeni kararları duyurdu.

Komite’den yapılan açıklamada, kararların bugün saat 09.00’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kararlar şöyle:

İki doz Koronavirüs aşısı olan ve 14 gün geçen tam aşılı kişilerin geçişlerinde PCR veya Antijen test istenmeyecek. Bu aşıların geçerlilik süresi ise son dozun uygulanmasından itibaren 7 aya kadar veya hatırlatıcı doz yapıldıktan sonra kabul edilecek. (AstraZeneca, Moderna veya BioNTech)

İkinci dozdan, 14 gün sonra Sinovac , Sinopharm, Sputnik ve Johnson&Johnson aşıları ile tam aşılanmış kişilerden de PCR veya Antijen test istenmeyecek. Bu aşılar için geçerlilik süresi ise son dozun uygulanmasından veya bir hatırlatıcı dozun yapılmasından itibaren 3 ay olarak kabul edilecek.

KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYAN KİŞİLERE TEST ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK

Komite’den yapılan açıklamada, önlemlerin geri kalanında ise bir değişiklik yapılmadığı belirtildi, şöyle sıralandı:

7 günlük negatif PCR veya Antijen testini  5-11 yaş arası çocuklar, aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler ibraz edecek.

Aşılanmamış kişiler, 12 yaş üzeri ve aşı geçerlilik süresi sona eren, hatırlatıcı doz yaptırmamış kişiler, 72 saatlik negatif PCR testi veya 48 saatlik Antijen negatif testi ibraz etmek zorunda olacak.

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