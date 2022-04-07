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“Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi Girne’de gerçekleşecek

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Kıbrıslı Türk yazar Turgül Tomgüsehan’ın ikinci eseri olan “Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi 09.04.2022 Cumartesi günü saat 14.30’da, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.
“Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi Girne’de gerçekleşecek

 

“Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi Girne’de gerçekleşecek…

 

Kıbrıslı Türk yazar Turgül Tomgüsehan’ın ikinci eseri olan “Ada Karanlığı kitap tanıtımı ve söyleşisi 09.04.2022 Cumartesi günü saat 14.30’da, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.

 

KKTC Polis Genel Müdürlüğünde Başmüfettişlik yapan ve aynı zamanda Gazetecilik Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Turgül Tomgüsehan’ın, ‘Ada Karanlığı’ ismindeki ikinci romanında 1999-2008 yılları arasındaki gerçek adli olaylardan esinlendiğini ve kitabın kurgusunu KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta yayınlanan haberler ile KKTC Mahkemelerine yansıyan istinaf dosyalarındaki karar tutanaklarını temel alarak yazdığını belirtti.

 

Yayıncılığını Galeri Kültür Yayınları’nın yaptığı Ada Karanlığı romanı, Ada’daki kurumların daha şeffaf, daha hukuki, insan haklarına daha duyarlı bir şekilde çalışabilmeleri için yön gösterici bilgiler de barındırıyor.

 

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