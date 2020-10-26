“Ada Kart-Hepi Student” tanıtımı yapıldı!

Koopbank'ın “Kıbrıs’ın Mobil Cüzdanı” olarak tanımladığı mobil cüzdan uygulamaları, banka Genel Müdürlük Binası konferans salonunda düzenlenen bir etkinlik ile tanıtıldı. Etkinlikte bankanın Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında geliştirilen banka kartı ve mobil cüzdan uygulaması da eğitim camiasının temsilcileri ile buluştu.

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Genel Müdür Kemal Ataman’ın konuşmalarının ve video gösteriminin ardından Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar mobil cüzdanın özellikleri konusunda sunum yaptı.

Hesaplar ve kartlar artık mobil cüzdanda

“Hepi” mobil cüzdan ve üniversite öğrencilerine yönelik olan “Ada Kart-Hepi Student” fiziksel cüzdanın yerine alıyor. Bu uygulamalar ile Koopbank müşterileri tüm banka hesaplarını ve kartlarını cep telefonlarına taşıyarak tek bir mobil cüzdanda toplama imkânına sahip oluyor. “Hepi” kullanıcıları mobil cüzdanları ile paraya, karta ve POS cihazlarına temas etmeden alışverişlerini POS cihazı üzerinden QR kod (kare kod) okutarak gerçekleştiriyor.

Hepi mobil cüzdan uygulamasında tüm bankalara ait kredi ve banka kartlarından cüzdana para aktarma da mümkün olacak. Para transferleri de Hepi ile çok daha pratik bir hale geliyor. Kullanıcılar Hepi veya Hepi Student cüzdanlarından diğer Hepi kullanıcılarına sadece cep telefonu numarası üzerinden anında para gönderebilecek. Hepi’nin getirdiği bir diğer yenilik ise sadakat programlarında oluyor. Hepicik adı verilen yeni puan uygulamasında kullanıcılar biri her yerde, diğeri ise alışverişin yapıldığı işyerinde geçerli olacak şekilde iki tür puanı birden kazanıyor.

Eğitim Bakanlığı-Koopbank işbirliği ile ‘’Ada Kart-Hepi Student”

Koopbank ile Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın işbirliği çerçevesinde “Öğrenci Dostu Ada” projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik olarak geliştirilen Ada Kart banka kartı ve Hepi Student öğrenci mobil cüzdan uygulamaları da hayata geçiyor. Hepi Student mobil cüzdanı kapsamında sunulacak hizmetler öğrencilerin adadaki hayatlarını kolaylaştırmanın yanında onları bankacılık çözümleriyle daha yakından tanıştırmayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Üniversite öğrencileri banka hesap ve kartlarını tek bir mobil cüzdanda toplamanın yanı sıra mobil cüzdanları üzerinden yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden ve kampanyalardan yararlanacak. Arzu eden öğrenciye uluslararası geçerliliği olan bir banka kartı olan Ada Kart da verilecek. Eğitim Bakanlığının burs ve benzeri ödemeleri de artık bu yeni mobil cüzdan üzerinden yapılacak. Hepi Student mobil cüzdanı ile öğrenciler kendi aralarında ücretsiz para transferi ve kafe/restoran/market gibi işyerlerinde yapılan alışverişin paylaşarak ödemesini de yapabilecek.

“Hepi bugüne kadar ki kart kullanım alışkanlıklarımızı değiştirecek”

Tanıtım toplantısında ilk sözü alan Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank’ın bugüne değin sektördeki en yeni uygulamaları başlatmada öncü olduğunun ve örnek çalışmalara imza attığının altını çizerek Hepi mobil cüzdan ile alışveriş ve para transferinde yeni bir dönemi başlattıklarını belirtti. Ataman, “kartla ödeme yerine artık ceple, QR kod okutarak ödeme dönemi başlıyor, paraya, karta ve POS’a temas etmeden” dedi. Hepi ile para transferinin de artık sadece alıcının cep telefonu numarası girilerek gerçekleştirilebileceğini söyleyen Genel Müdür Kemal Ataman, hem Hepi hem de Hepi Student ile ülkedeki finansal teknolojilerdeki çıtanın seviyesini Koopbank olarak yukarıya çıkartmış olduklarını belirtti.

“Dijital bankacılık alanında adada bir ilk”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan projenin üniversite öğrencilerine yönelik kısmındaki işbirlikleri için Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerine ve bakan Nazım Çavuşoğlu’na teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında Koopbank’ın her alanda olduğu gibi dijital bankacılık alanında da öncülük yaparak, adanın ilk mobil cüzdan uygulamasını halk ve üniversite öğrencileri ile buluşturduklarını belirtti.

“Ödemede QR kod teknolojisini bu seviyede kullanan ilk bankayız”

Toplantıda bir sunum yapan Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar, geliştirdikleri mobil cüzdanın teknolojik özellik ve güvenlik unsurlarından bahsetti. Özçınar, Hepi mobil cüzdanın her işleme özel olarak POS üzerinde dinamik bir QR kod (kare kod) ürettiğini, bunun ülkemizde bir ilk olduğunu belirtti. Yakın zamanda işyerlerindeki POS cihazlarının yerini de cep telefonu ve tabletlerin alacağını söyleyen Özçınar, “artık QR kod üreten cep POS ve tablet POS’ları kullanmaya başlayacağımız bir döneme de giriyoruz. Müşterinin elindeki cep telefonu bir cüzdan, işyerindeki cep telefonu ise bir POS cihazı görevini yapacak” dedi.

“Kuzey Kıbrıs’ın Öğrenci Dostu Ada olma pozisyonunu finansal teknolojilerimiz ile güçlendiriyoruz.”

Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Özçınar, üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen Ada Kart-Hepi Student uygulamasının içinde yer alan sadakat programının benzerlerinden çok farklı olduğunu belirtti. Özçınar, “Geleneksel olarak kazanılan ve her yerde harcanabilen puanların yanında ‘size özel’ adında bir Hepicik daha geliyor. Artık her işyerinde iki tür puan kazanılıyor. Bunlardan bir tanesi alışık olduğumuz ve her yerde kullandığımız puan türü olan ‘Hepicik Her Yerde’. Diğeri ise, size özel olarak tabir ettiğimiz ve alışveriş yaptığınız o işyerinde geçerli Hepicik - Size Özel puanınız.” dedi.

“2000 TL’ye kadar Hepicik kazanma imkânı”

İlgi çekecek ve benzeri görülmemiş bir lansman kampanyasına da başlayacaklarını söyleyen Özçınar, Hepi ve Hepi Student kullanıcılarının anlaşmalı işyerlerinde yapacakları alışverişler sonrasında 2000 TL’ye kadar Hepicik kazanma imkânına sahip olacaklarını belirtti.