  • BIST 95.985
  • Altın 287,778
  • Dolar 5,8049
  • Euro 6,4387
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

“ADA KART” uygulaması yolda

» »
“ADA KART” uygulaması yolda
“ADA KART” uygulaması yolda

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir süredir yürütülmekte olan toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi ve şirketleşme çalışmalarına paralel olarak yürütülen “elektronik ödeme sistemi” çalışmasında belli bir safhaya gelindi. Ülke genelinde tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak yeni sistemin adı “ADA Kart” olacak.

ADA Kart sisteminin hayata geçmesi ile tüm toplu taşıma araçlarında para yerine elektronik ödeme sistemi kullanımı başlayacak. Ülke genelindeki bir çok satış noktası, gazete büfeleri, kiosklar ve benzeri noktalardan satışı ve/veya dolumu yapılabilecek ADA Kart aynı zamanda akıllı telefonlar üzerinde çalışacak aplikasyonla da hizmet verebilecek. Kullanılacak güzergah üzerindeki tarife tutarı kadar ödeme yapılabilecek bu sistem sayesinde hem kullanıcıların olası fazla ücret ödemelerinin önüne geçilmiş hem de bu alandaki vergi kayıp kaçaklarının önlenmiş olması hedefleniyor.

Ayrıca öğrenci taşıma sözleşmelerinde de zorunlu olacak bu kart ile tartışmaların hiç bitmediği öğrenci taşımacılık sektöründe ciddi bir rahatlama ve kontrol yakalanması da hedefleniyor.

Kurulacak sistem merkezi bir şekilde durak ihlallerini, güzergah ihlallerini, sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyebileceği gibi sisteme entegre çalışacak yol ve araç içi kamera sistemi ile de çeşitli güvenlik ihtiyaç boşluklarını da doldurmuş olacak.

Sistemin yasal yapısının oluşturulup gerekli testlerinin de tamamlanması ile birlikte 2020 yılı başından itibaren tüm bölgelerde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani Ölüm28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:40
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Adalet Bakanı Gül’ü kabul etti28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
  • 40 sivil hizmet görevlisi için münhal28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51
  • 1.Ayyanni-Vretça etkinliği pazar günü düzenleniyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
  • HTKS: Özelleştirilen Ercan Havalimanı’nın vaziyeti tam bir talana dönüşmüştür.28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
  • YÖDAK'ta Başkan ile uyuşamayan üyelerin istifası bekleniyor! Kritik toplantı!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:13
  • Akıncı, genç yazarlar Güntem ve Çağay’ı kabul etti28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09
  • Çevreyi kirleten Z.B’ye Beyarmudu Belediyesi 4500 TL Çevre Dairesi 3500 TL ceza kesti28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:42
  • Detay Gazetesi bugün ne Manşet attı?28 Ağustos 2019 Çarşamba28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:21
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti