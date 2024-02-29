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Ada Kent Üniversitesi yönetimi, iddialara karşı açıklamada bulundu.

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Ada Kent Üniversitesi yönetimi, iddialara karşı açıklamada bulundu.
Ada Kent Üniversitesi yönetimi, iddialara karşı açıklamada bulundu.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, eski rektör Oytun Sözüdoğru ve uluslararası öğrenci ofisi memuru Zihni Öztürk hakkında yapılan çalma iddialarının üniversite yönetimi tarafından tespit edilerek polise bildirildiği ve suçlarını itiraf eden bu kişilerin mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldığı bilgisi verildi. Üniversite, öğrencilerin mağdur edilmemesi için gerekli önlemleri aldığını ve eğitimin eksiksiz devam etmesini sağlamayı öncelik olarak belirlediğini vurguladı.

Özellikle yabancı öğrencilerin ödedikleri ücretler konusunda yapılan açıklamada, okul ücretlerinin üniversitenin banka hesabına yatırılması gerektiği ancak bazı öğrencilerin ücretleri elden rektöre ve suç ortağına verdiği belirtildi. Üniversite, bu durumu düzeltmek için resmi ücret ile elden alınan ücret arasındaki farkı talep ettiğini ve öğrencilere yüzde 25 indirimli ödeme alternatifi sunduğunu açıkladı.

Ada Kent Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin ücretlerinde herhangi bir sorun olmadığını belirtti ve kurumun finansal kaynaklarının maliyetin bilgisi dahilinde banka üzerinden yapıldığını vurguladı.

Son olarak, üniversite yönetimi, kurumlarıyla ilgili konuşmak ve yorum yapmak isteyenlerin öncelikle kurumu ziyaret etmeleri veya telefonla bilgi almalarının daha etik olacağını ifade etti. Ada Kent Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katkı sağlamaya çalıştıklarını ve bu yıl Lefkoşa'da ücretsiz hizmet veren Hacı Güllü Emiroğlu Kız Öğrenci Yurdu'nun açıldığını hatırlattı.

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