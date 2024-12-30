Ada ve Canbulat galip

Basketbol ttec U 14 Erkekler Ligi ve U 18 Erkekler Liginde birer maç oynandı.
U 14’te Ada’dan ilk galibiyet
Mağusa Arena’da oynanan ttec U 14 Erkekler Ligi A Grubu maçında Adaspor, Base Basketbol karşısında 21-5 galip gelerek ilk galibiyetini alan taraf oldu.
U 18 kazanan Canbulat
Erkekler U 18 Ligi A Grubu maçında kendi sahasında konu ettiği Base Basketbol karşısında 62-35 galip gelerek ikinci galibiyetini almayı başardı.
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