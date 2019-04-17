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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Adada cep telefonlarının birleşmesi kaplumbağa hızında

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Adanın iki tarafındaki cep telefonu şebekelerinin bağlanmasıyla ilgili sürecin “kaplumbağa hızında” ilerlediği bildirildi.
Adada cep telefonlarının birleşmesi kaplumbağa hızında

Fileleftheros gazetesi, liderlerin Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde açıkladığı cep telefonu şebekelerinin bağlanması sürecinde, her ne kadar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, diplomatlar, uluslararası temsilciler ve diğer müdahil taraflarca baskılar yapılsa da, problemlerin çözümsüz kaldığını ve arada çözülebilen bazı problemlerin de, başka problemler doğurduğunu yazdı.

Gazete, Rum Telekomünikasyon İdaresi CYTA ile Rum Elektronik Haberleşme ve Postalar Komiserliği’nin, çözülmesi gereken bir meseleyi daha “ortaya çıkardıklarını” ve bunun da, KKTC’deki operatörlerle bağlantı yapılmasının, üçüncü ülkeyle, yani Türkiye’yle bağlantı yapılması anlamına geldiğini belirttiklerini kaydetti.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yapılan çağrı ücretlerinin şu anda dakika başına 1,07 ile 2,59 Euro arasında değiştiği ve bu rakamın, AB ülkelerinin tümü içerisinde dakika başına 0,25 cent olduğu belirtilirken, buna göre Lokmacı yolunun 200 metre ötesinde olan bölgeyi aramanın, 10 bin kilometre uzaklıkta olan Fransız Guyanası’nı aramaktan 10 kat daha pahalı olduğu örneğine yer verildi.

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