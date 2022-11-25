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Adahan adaylığını açıkladı

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Hasan Adahan adaylığını açıkladı
Adahan adaylığını açıkladı

İşte Adahan'ın yaptığı basın açıklaması;

Değerli Mesarya Halkım;

25 Aralık tarihinde ilki gerçekleşecek olan 18 belediye ile gireceğimiz Yerel Seçimlerde, bölgemizde dört belediyemiz birleştirilerek oluşturulan Mesarya Belediyesi için; bütünleyen, dinamik, ilkeli duruş sergileyen, sosyal-kültürel ve spor alanlarını geliştiren, kadın ve genç nufüsü ekonomiye kazandırma adına eğiten, çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği alanlar yaratabilen, yaşlılarımızın sosyalleşebileceği alanları planlayan, çevre ve sağlık konularına öncelik veren;

Vizyoner bir belediyecilik anlayışı için aday olduğumu tüm kamuoyuna duyuyurum.

 

HASAN ADAHAN

Mesarya Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı

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