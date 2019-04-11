Adalet arayan babayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatıracaklar

Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede 12 Nisan 2018’de yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan hakkında Görele Sulh Ceza Hakimliği’nin 21 Mart 2019’da verdiği “gözlem altına alma” kararına yapılan itiraz reddedildi. Giresun Sulh Ceza Hakimliği, kızı için adalet arayışını sürdüren baba Şaban Vatan’ın 3 hafta süreyle Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmasına karar verdi.

Karar, Şaban Vatan’ın abisi Muhammet Vatan’ın ‘kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı’ yönündeki ifadesine dayanarak alınmıştı.

Baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın AKP’li eski belediye başkanının oğlunun kullandığı arabanın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söylüyor. Bazı siyasilerin de olaya müdahil olmasıyla, kızının ölümünün intihar olarak kayıtlara geçirildiğini belirtiyor.