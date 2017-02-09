Adalet Bakanı Bozdağ: Biz, 'Hayır Veren Teröristtir' Demiyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP tarafından yapılan "İktidar, hayırcıların hepsine terörist diyor" açıklamalarına tepki göstererek, "Biz, 'hayır veren teröristtir' demiyoruz.'' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP tarafından yapılan "İktidar, hayırcıların hepsine terörist diyor" açıklamalara tepki göstererek, "Biz, 'hayır veren teröristtir' demiyoruz. Bunu kim söylerse çok büyük bir yanlışlık yapar iftira eder. Bu son derece yanlıştır, siyasi etiğe de aykırıdır. Biz diyoruz ki, 'Evet diyen kimlerle hangi safta durduğuna iyi baksın, hayır diyen de hangi kimlerle hangi safta birleştiğine baksın." dedi.

''KANAATİM YENİ DÖNEMLE YENİ BAKIŞ AÇISI ORTAYA ÇIKACAĞI YÖNÜNDE''

FETÖ'nün iadesinin Türkiye-ABD ilişkilerine büyük destek olacağını belirten Bozdağ, "Görüşmenin olumlu geçtiğini biliyoruz, Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde olumlu yansımaları olacaktır. Masadaki sorunların çözümünde de kendini gösterecektir. CIA bugün Türkiye'de çalışma programı var onu gerçekleştirecek. FETÖ kurucusu yöneticisi terörist Gülen'in iadesi konusu ABD Türkiye arasında en önemli sorunların başında gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Başkanın görüşmelerinde yer alan bir konu. Bundan sonra da biz bunun takipçisi olacağız. Şahsi kanaatim yeni dönemle yeni bakış açısı ortaya çıkacağı yönündedir. Yeni Adalet Bakanı da dün senatodan onay aldı.

''BAHANE ARAMAK İSTEDİĞİNİZ ZAMAN BULURSUNUZ''

Yeni Adalet Bakanına başarılar diliyorum. Türkiye Adalet Bakanlığı olarak, ABD Adalet Bakanlığı ile FETÖ ve FETÖ'cülerin iadesi konusunu detaylı görüşmeye takip etmeye devam edeceğiz. Sistemde bir şey yok sadece bakışta, bahane aramak istediğiniz zaman bahane bulursunuz. Esas aramızdaki anlaşma belirleyicidir. Bu anlaşmaya göre Türkiye üzerine düşenleri yapmıştır. Yapması gerekenlerde eksiklik yoktur. Nettir, hep açıktır. Bakış farklı olunca sizin bakışınızla örtüşmeyince orada problem ortaya çıkıyor. İnşallah yeni adalet bakanı ve yeni başkan dönemde bu bakışta da olumlu gelişme olur. FETÖ'nün iadesi Türkiye ABD ilişkilerine büyük destek olur. Bundan sonra yeni adalet bakanı nezdinde de görüşmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP tarafından yapılan "İktidar, hayırcıların hepsine terörist diyor" açıklamalarına tepki gösteren Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı siyasi etikle ve ahlakla bağdaşmayacak bir çarpıtmadır. Bir Türkiye'de evet diyenler var, hayır diyenler var. Kim hayır diyor. O zaman hayır diyenleri de bizim saymamız lazım. Şimdi HDP hayır diyor mu, CHP hayır diyor mu? Diyor. PKK hayır diyor mu? Diyor. DHKP-C hayır diyor mu? Diyor. FETÖ hayır diyor mu? Diyor. Peki diğer terör örgütlerinin hepsi hayır diyor mu? Hepsi hayır diyor. O zaman biz vatandaşlarımıza bu meseleyi götürürken hayır diyenlere bakın bir de evet diyenlere bir bakın, karar vereceksiniz. Niçin bütün terör örgütleri örgüt üyelerini hayır için seferber ediyorlar. Türkiye'nin milli çıkarlarını PKK düşündüğü için mi hayır diyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi gelirse Türkiye daha güçlü olur demokrasi daha iyi olur diye mi hayır diyor. Şimdi DHKP-C niye hayır diyor? Türkiye'nin milli çıkarları bunu gerektiriyor, Türk Milletinin geleceği bunu gerektiriyor diye mi hayır diyor? FETÖ niye hayır diyor? Ben bunu vatandaşa anlatmak zorundayım." şeklinde konuştu.

''BİZ HAYIR VEREN TERÖRİSTTİR DEMİYORUZ''

Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti: "Biz şimdi burada bir kişiyi terörist ilan etmiyorum. Biz, hayır veren teröristtir demiyoruz. Bunu kim söylerse çok büyük bir yanlışlık yapar iftira eder. Bu son derece yanlıştır, siyasi etiğe de aykırıdır. Biz diyoruz ki, 'Evet diyen kimlerle hangi safta durduğuna iyi baksın, hayır diyen de hangi kimlerle hangi safta birleştiğine baksın.' Bu, 'hayır' diyene terörist demek değildir. İnsanlarımızın dikkatine getiriyoruz. Bunlar bunu söylüyor. Türkiye'nin milli menfaatleriyle ilgili bir AK Parti'yle PKK'nın hedef birliği yapması mümkün mü? Ülkücüler, MHP üzerine de oyun oynuyor. Bir ülkücü, MHP'li PKK ile aynı ideal için koşacak, çalışacak, ter dökecek, aynı ideal için oy verecek. Bu baktığınız zaman pek makul gözükebiliyor mu?"

''3 HAZİRANDA 2 BİN 750 HAKİM SAVCI ALINACAK''

FETÖ bağlantısı tespit edilen hakim ve savcıların meslekten uzaklaştırıldığını fakat yeni hakim ve savcılar göreve başladığı için vatandaşın adliyelerde sorun yaşamadığını anlatan Bozdağ, "Oluşan açık süratli bir şekilde kapatıldı. İşlerde bir aksamaya meydan verilmedi. Şu anda da sıkıntı yok. Bu yıl 3 Haziran'da da 2 bin kişi mezunlardan, 750 de avukatlardan hakim savcı alımı için sınav yapacağız. Hukuk son sınıfta okuyan öğrencilerimiz endişe etmesin. Eylül-Ekim-Kasım gibi bir sınav daha yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.