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Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye çok büyük tehlike ve tehdit atlatmıştır

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Adalet Bakanı Bozdağ: Türkiye çok büyük tehlike ve tehdit atlatmıştır
Adalet Bakanı Bozdağ, "Türkiye çok büyük tehlike ve tehdit atlatmıştır. Biz Türkiye ile ilgili algılar üzerinden yapılan değerlendirmelerin doğru sonuçlara götürmediğini çok yakın görüyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Strazburg ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü. Avrupa Konseyi binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

 

Adalet Bakanı Bozdağ ve Jagland, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

 

Verimli bir toplantının gerçekleştiğini ifade eden Bozdağ, toplantıda Türkiye-Avrupa Konseyi arasında süren diyaloğun, yapılan çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.

 

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden olduğunu anımsatan Bozdağ, Türkiye'nin bugüne kadar Avrupa Konseyinin değerlerine hizmet ettiğini, bu değerlerin gelişmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

 

"Adil ve objektif değerlendirmeler önemli"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jagland'ın demokrasi ve Türkiye lehine ortaya koyduğu tavrı, Türkiye'nin unutmayacağını vurgulayan Bozdağ, Jagland'ın darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk uluslararası aktör olduğunu ifade etti.

 

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

 

"Türkiye çok büyük tehlike ve tehdit atlatmıştır. Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapan uluslararası kuruluşların, ülkelerin Türkiye'nin yaşadığı gerçeklikleri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapması, Türkiye hakkında doğru kararlar oluşturulmasına büyük katkı sağlayacaktır.

 

Biz Türkiye ile ilgili algılar üzerinden yapılan değerlendirmelerin doğru sonuçlara götürmediğini çok yakın görüyoruz. Bunun için diyoruz ki, 'Tükiye'yle ilgili Türkiye'nin doğru dinlenilmesi ve değerlendirilmesi bunun raporlanması, gerçeklikler üzerinden bunun yapılması son derece önemli.' Adil ve objektif her türlü değerlendirme bizim için son derece önemli ve yol göstericidir."

 

Jagland’ın Türkiye ziyareti sırasında yaptığı değenlendirmelere önem verdiklerine işaret eden Bozdağ, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulduğunu anımsattı.

 

Komisyonun, bağımsız ve etkili olacağına değinen Bozdağ, yapılacak müracaatların hepsinin değerlendirilerek, nihai karar vereceğini bildirdi.

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