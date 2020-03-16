Adalet Bakanı Gül koronavirüs önlemlerini anlattı: 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yargıda alınan önlemleri kamuoyu ile paylaşan Gül, şunları kaydetti: