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Adalet Bakanı Gül koronavirüs önlemlerini anlattı: 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak

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Adalet Bakanı Gül koronavirüs önlemlerini anlattı: 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak
Adalet Bakanı Gül koronavirüs önlemlerini anlattı: 60 yaş üstü hakim ve savcılar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları yeni önlemleri kamuoyu ile paylaştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yargıda alınan önlemleri kamuoyu ile paylaşan Gül, şunları kaydetti:

  • Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir.
  • Yeni dava açma icra takibi gibi talepleri UYAP üzerinden yapma imkanı vardır. Ertelenen duruşmalar UYAP üzerinden duyurulacak.
  • 60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir. Avukatlar acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapacak. Cezaevlerinde şu ana kadar virüs vakasına rastlanmadı.
  • Cezaevlerindeki mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecektir.
  • Ceza ve infaz kurumlarına yeni girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır. Bir hastalık belirtisi varsa giriş yapılmamakta sağlık kurumlarına gönderilmektedir. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir. 
  • Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Bütün noterlerde 24 saat boyunca ilaçlama yapılmıştır.
  • Resmi kurumlar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında hiçbir duyuruya itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz.
  • Sağlık Bakanlığı 'gizli belge' adı altında dolaşıma sokulan sözde belge hakkında soruşturma başlatılmıştır.

 

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