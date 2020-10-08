Adalet Bakanı Gül'den Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması önerisine destek!

Anadolu Yayıncılar Derneğinin programında konuşan Adalet Bakanı Gül, "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur" dedi.

Gül, "(Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AİHM'in, Ermenistan’ın başvurusu üzerine verdiği karar hakkında da konuşan Gül, "Siyasi ve asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karardır" ifadelerini kullandı.

BAKAN'DAN AYM ÇAĞRISINA DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'seve seve' diyerek destek verdiği Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması hakkındaki öneri için Gül'ün yorumu şu oldu: "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak içi her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur."