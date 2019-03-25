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Adalet Bakanı Gül'den 'seçilse de görevden alırız' tehdidi: Belediye başkanı da meclis üyesi de...

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir' dedi. Gül, 'Belediye Başkanı da Meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır.
Adalet Bakanı Gül'den 'seçilse de görevden alırız' tehdidi: Belediye başkanı da meclis üyesi de...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, '1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir' dedi. Gül, 'Belediye Başkanı da Meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır. Öyle bir mahkumiyet olursa, kamu hizmetlerinden kısıtlılık görevi yapamama gibi sonuçları olabilir. Vatandaşın da bunu göz önünde bulundurması gerekiyor' diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olarak açıklamalarda bulundu.

''Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor. En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir. Bu seçimde de öyle olacaktır" diyen Gül, "1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Gül, "terör bağlantılı isimlerin CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girdiğini iddia ederek, "Seçilme hakkı anayasada belli şartlara bağlanmış kanunlarla düzenlenmiş hususlar. Açık olan konu, terör örgütü desteği yapmaktan dolayı bazı kişilerce bu eylemlerinden dolayı gözaltı olmuş, soruşturmalar devam ediyor. Elbette kesin mahkumiyet olanlar seçilmeye engeldir. Bu husus YSK’nın elinde olan bir konudur. Fakat şu ortaya çıktı ki, bir şekilde teröre destek vermiş kişiler saklanarak CHP’nin İYİ Parti’nin listelerine birçok illerde örtülü bir şekilde, CHP’nin İYİ Parti’nin Saadet’in listelerine girmiş. Dolayısıyla burada milletimizin rahatsız olduğu konu, HDP’den aday olmuş, fakat listenizde örgüte destek vermiş kişileri listenizde veriyorsunuz. Bu özellikle CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi seçmeninin takdir edeceği ve bu konuda gereken takdiri yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Gül, "Belediye Başkanı da Meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır. Öyle bir mahkumiyet olursa, kamu hizmetlerinden kısıtlılık görevi yapamama gibi sonuçları olabilir. Vatandaşın da bunu göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

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