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Adalet Bakanlığı Erzincan’a 3 bin kişilik cezaevi inşa edecek

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Adalet Bakanlığı Erzincan’a 3 bin kişilik cezaevi inşa edecek
Adalet Bakanlığı, Erzincan'a 674 sayılı KHK ile cezaevi yapımlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemeler kapsamında 3 bin mahkum kapasiteli, biri L Tipi olmak üzere 3 adet yüksek güvenlikli kapalı cezaevi ile bir adet açık cezaevi inşa edecek.

Adalet Bakanlığı, Erzincan'a 3 bin kişilik yeni cezaevi inşa edecek.

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı, 674 sayılı KHK ile cezaevi yapımlarına ilişkin getirilen yeni düzenlemeler kapsamında 3 bin mahkum kapasiteli, biri L Tipi olmak üzere 3 adet yüksek güvenlikli kapalı cezaevi ile bir adet açık cezaevi inşa edecek.

Erzincan Organize Sanayi bölgesinde inşa edilecek cezaevi için "yatırım programında bulunma" ve "ödenek" şartı aranmayacak.

Adalet Bakanlığının Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün son çizilen projesine göre inşaatı yapılacak yüksek güvenlikli kapalı cezaevlerinin 2-3 kişilik oda sistemi şeklinde tasarlandığı belirtildi. Bölgeye inşa edilecek bin 500 kişilik açık cezaevi ile birlikte toplam 3 bin mahkumun cezaevlerinde tutulacağı ifade edildi.

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