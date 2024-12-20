  • BIST 9742.74
  • Altın 2975.528
  • Dolar 35.0159
  • Euro 36.7713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Adalet için ses ver!

» »
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, “Adalet İçin Ses Ver” etkinliği düzenleyecek.
Adalet için ses ver!

Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda bugün saat 18.30’da gerçekleştirilecek etkinlik, adalet mücadelesine sahip çıkmak ve verilen sözleri yerine getirmek amacıyla düzenlenecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikte, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönelik adalet çağrısının güçlü bir şekilde vurgulanmasının hedeflendiğini belirtilerek, tüm halk etkinliğe katılmaya davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Kıbrıs Türk toplumunun evlatları olan Şampiyon Melekler’i unutmadık. Onların hatırasını yaşatmak ve adalet mücadelesine sahip çıkmak bizim insanlık görevimizdir. Tüm halkımızı 20 Aralık’ta Namık Kemal Meydanı’nda buluşmaya ve sesimizi hep birlikte duyurmaya davet ediyoruz. Adalet için tek yürek, tek ses olalım.”

6 Şubat 2023’teki depremlerde, Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otel’le ilgili davada bir sonraki duruşma 24 Aralık Salı günü yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi İle Elektrik Mühendisleri Odası Arasında İş Birliği Protokolü05 Aralık 2024 Perşembe 13:50
  • GAZİMAĞUSA'DA ÇALIŞANLARIN HIRSIZLIK İDDİASI: 15 BİN TL VE ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÇALINDI03 Aralık 2024 Salı 12:14
  • Glapsides Plajı bölgesinde izinsiz beton döken şahıs tutuklandı19 Kasım 2024 Salı 15:11
  • Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Uygunsuz Davranış: 45 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı14 Kasım 2024 Perşembe 11:49
  • Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık Nedeniyle İki Kişi Tutuklandı11 Kasım 2024 Pazartesi 12:23
  • Gazimağusa’da Kavga ve Kasti Hasar: Üç Kişi Gözaltına Alındı10 Kasım 2024 Pazar 12:01
  • Gazimağusa’da Otel Odasında Şüpheli Ölüm10 Kasım 2024 Pazar 11:58
  • Gazimağusa’da Seyir Halindeki Motosiklette Yangın: Motosiklet Kül Oldu09 Kasım 2024 Cumartesi 11:38
  • Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık Nedeniyle İki Kişi Tutuklandı09 Kasım 2024 Cumartesi 11:34
  • Gazimağusa'da trafik kazası08 Kasım 2024 Cuma 17:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti