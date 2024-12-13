  • BIST 10022.5
  • Altın 2997.875
  • Dolar 34.8702
  • Euro 36.7728
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Adalet için tek yürek: Şampiyon Melekler için büyük buluşma 20 Aralık’ta!

» »
Kıbrıs Türk toplumu, deprem felaketinde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”ini unutmadı…
Adalet için tek yürek: Şampiyon Melekler için büyük buluşma 20 Aralık’ta!

Adalet mücadelesine sahip çıkmak ve verilen sözleri yerine getirmek adına, Kıbrıs Türk halkı tek yürek olmaya hazırlanıyor.

20 Aralık 2024 tarihinde saat 18.30’da Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenecek büyük buluşmada, Şampiyon Melekler için adalet talebi yüksek sesle dile getirilecek. Etkinlikte, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönelik adalet çağrısının güçlü bir şekilde vurgulanması hedefleniyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Çocuklarımız için adalet istiyoruz! Kıbrıs Türk toplumunun evlatları olan Şampiyon Melekler’i unutmadık. Onların hatırasını yaşatmak ve adalet mücadelesine sahip çıkmak bizim insanlık görevimizdir. Tüm halkımızı 20 Aralık’ta Namık Kemal Meydanı’nda buluşmaya ve sesimizi hep birlikte duyurmaya davet ediyoruz. Adalet için tek yürek, tek ses olalım!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğlence mekanı önünde kavga: 1 tutuklu13 Aralık 2024 Cuma 14:10
  • 3 kardeş hırsızlıktan mahkemede: Evden 300 parça giyim eşyası çıktı13 Aralık 2024 Cuma 13:59
  • Mağusa'da dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!13 Aralık 2024 Cuma 13:56
  • Eczacılar Birliği yönetimi istifa etti13 Aralık 2024 Cuma 13:05
  • Bütçe görüşmeleri 5’inci gününde…. Cumhuriyet Meclisi toplandı!13 Aralık 2024 Cuma 12:44
  • Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu görevi bıraktı!13 Aralık 2024 Cuma 12:39
  • 11 Ayda 4 Bin 431 KKTC Vatandaşlığı Verildi13 Aralık 2024 Cuma 12:29
  • Tiyatrolar Binasının ikinci etabı tamamlandı13 Aralık 2024 Cuma 11:39
  • Kanber: Sanayileşme ve üretim, bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının temel taşlarıdır13 Aralık 2024 Cuma 11:36
  • Kanber: Sanayileşme ve üretim, bir ülkenin ekonomik bağımsızlığının temel taşlarıdır13 Aralık 2024 Cuma 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti