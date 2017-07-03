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'Adalet Yürüyüşü' yeni katılımlarla devam ediyor; İstanbul'a son 100 kilometre!

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'Adalet Yürüyüşü' yeni katılımlarla devam ediyor; İstanbul'a son 100 kilometre!
CHP PM toplantısı, tarihinde ilk kez açık havada gerçekleştirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" on dokuzuncu gününe girdi. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 315 kilometre yol katedildi. Korteje katılımın, hafta başı olması nedeniyle son iki güne kıyasla düştüğü gözlendi. 

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kortejin zaman zaman "protesto" edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"İstanbul'a yaklaştıkça bazı provokasyonlar olacak diye duyumlar alıyoruz. O yüzden bize katılan herkese söylüyoruz; nasıl bir provokasyon olursa olsun sadece alkışlayın. Biz bir dava için, biz bir huzur için yürüyoruz. Dolayısıyla bize taş da atılsa gül kabul ediyoruz. Bize küfür de edilse, iyi sözlerle karşılık veriyoruz. Hep beraber idealimiz için, çocuklarımız için, adalet için yürüyeceğiz. Hepinize şükran borçluyum."

Kılıçdaroğlu ayrıca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öldürülen AKP İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile Van'ın Özalp ilçesinde öldürülen AKP İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

HDP heyetine izin verilmedi

Eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi önünde yapacağı açıklama sonrası "adalet yürüyüşü"ne katılacak HDP heyeti, ilçe girişinde durduruldu. Partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan OluçT24'e yaptığı açıklamada cezaevine 10-15 kilometre kala heyetin durdurulduğunu söyledi. Heyetin bu noktada kısa bir açıklama yapıp, daha sonra korteje dahil olacağı bildirildi. 

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