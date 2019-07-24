Adaletin yılmaz savunucusu olacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törende, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Genel Sekreter ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, aileler ile mezun öğrenciler hazır bulundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu, Genel Sekreter ve Adalet ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur, Adalet Meslek Yüksekokulu bölüm birincisi Tülin Ebru Yanar, Hukuk Kulübü Başkanı Mesut Can birer konuşma yaptılar. Törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Uzm. İlyas Abdullin’in keman dinletisi ile Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinden Mısra Çaydamlı’nın piyano dinletisi salonu dolduranlar tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan; “Hukukun Üstünlüğüne İnanmış Hukukçular Yetiştirmenin Gururunu 22 Yıldır Taşıyoruz…”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, uluslararası bir bilim platformu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, evrensel değerler ışığında bilimin aydınlığına ve hukukun üstünlüğüne inanmış hukukçular yetiştirmenin gururunu 22 yıldır taşımaya devam etiklerini söyledi.

Hukuk alanında etkinliği ve yeterliliği yüksek, teorik ve uygulama anlamında donanımlı etik ve insani değerleri özümsemiş hukukçular yetiştirmeyi amaçladıklarından söz eden Doç. Dr. Tüzünkan, “Kuruluşundan bu yana 22 yıldır bu değerler doğrultusunda hukukçular yetiştiren Hukuk Fakültemiz, bilimsel alanda yetkin, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, analitik ve eleştirel düşünebilen, etik değerlere bağlı, çağdaş genç hukukçuları ile globalleşen dünyanın her bölgesinde mezunlarının başarılarıyla önemli bir ilham kaynağı oldu” dedi.

Hukuk hizmeti kalitesinin modern bir toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Doç. Dr. Tüzünkan, Hukuk Fakültesi’nde evrensel değerler ışığında yetişen mezunlar sayesinde, doğru ve hızlı işleyen, hukukun üstünlüğünü her şeyin üzerinde tutan, adalet duygusu ve duyarlılığının en üst seviyede olduğu bir hukuk ve adalet sisteminin yaratılmasının mümkün olacağını kaydetti. Yakın Doğu Hukuk Fakültesi olarak ayrıcalıklı eğitim felsefeleri ile insani değerleri ve adalet duygusunu merkeze alarak insan hayatına değer veren hukukçular yetiştirmenin öncelikleri olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Tüzünkan, Üniversitenin uygulamaya geçtiği 4. Nesil Üniversite Modeli’nden bahsetti.

Doç. Dr. Tüzünkan; “Yakın Doğu Eğitim Felsefesi ve Kültürüyle Yetişmiş Olan Sizler, Adaletin Güçlü ve Yılmaz Birer Temsilcisi Olacaksınız…”

Mezun öğrencilere de seslenen Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu eğitim felsefesi ve vizyonu ile çağdaş ve doğru bilgilerle donatıldıklarını, bulundukları her ortamda yeniliğin öncüsü olarak hukukun üstünlüğünü daima savunacaklarını söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan şöyle konuştu: “Yakındoğu eğitim felsefesi ve kültürüyle yetişmiş olan sizler, adaletin güçlü ve yılmaz birer temsilcisi olacaksınız. Yaşamınız boyunca daima haklıdan yana olacak; basmakalıp ve ezberci bir anlayışla süregelmiş her türlü köhne düşünceyi tersine çevirebilme dirayetini göstereceksiniz. Çalışma hayatınızda göstereceğiniz her yeni başarı, Yakın Doğu Üniversitesini daha da yüceltecek, bizleri mutlu edecek, göğsümüzü kabartacaktır. Kendi vicdanınızdan başlayarak, ailenizde, ülkenizde ve tüm dünyada adaleti sağlama görevinizde başarılar diliyor, adil bir dünya için vereceğiniz hukuk mücadelesinde yollarınızın açık olmasını temenni ediyorum.’’

Öğrencilere Hikayelerden Örnekler Verdi…

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu da, konuşmasında “Berlinde Hakimler Var”, “Cübbe”, “Themis Heykeli” başlıklı 3 anekdotla öğrencilere öğütlerde bulundu.

Porf. Dr. Sonsuzoğlu şunları dile getirdi: “Değirmenci krala bakar ve der ki; Asıl sen unutma ki Berlin’de hakimler var! Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile olsa adaletten üstün değildir. Hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz. Orada oturamaz. Potsdam’da Sansosi Sarayı ve değirmen bugün halen yan yanadır. Hukukçular “Hâkimlerin ve Avukatların giydikleri cübbeler; hiç kimsenin önünde iliklenmesinler diye düğmesiz, zaaflarına yenilmesinler, rüşvet almasınlar diye cepsizdir. Hukuku adaleti temsil eden adalet tanrıçası themis, gözü bağlı olarak yani kimi yargıladığını görmeden tarafsız olarak, sadece evrensel hukuk ilkelerine, kanunlara ve vicdanına göre yargılama yapar ve karar verir. En yakınını mı hapse attı düşmanını mı beraat ettirdi bilmez.’’ Prof. Dr. Sonsuzoğlu konuşmasının ardından mezun öğrencilere diploma yeminini yaptırdı.

Doç. Dr. Yeter Tabur; “Adaletin Daha Hızlı Tecelli Edebilmesi İçin Sizlere Önemli Görevler Düşmektedir”

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur da yaptığı konuşmada, adaletin daha hızlı tecelli edebilmesi için Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Adalet Meslek Yüksekokulunun hakim ve savcılara hukuk alanında yardımcı elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulduğunu dile getiren Doç. Dr. Tabur, “Bugün Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültemizin çatısı ve seçkin öğretim üyesi kadromuz altında sizlere en iyi eğitimi vermenin ve sizleri iyi birer meslek sahibi olarak hayal etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yakın Doğu Eğitimi, vizyonu ve kültürünün yanında, çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüzle herkesin saygı duyduğu yerlere geleceğinize ve donanımlı birer Adalet Mezunu olacağınıza dair hiç şüphemiz yoktur. Bu nedenledir ki mezunlarımız mahkemelerin yazı işleri müdürü ve yardımcılığı, icra memurluğu ve yardımcılığına atanmakta ve ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilmektedir. Sizlerin bugüne kadar gösterdiğiniz başarınızın, bundan sonraki meslek hayatınızda da devam edeceğine her görevinizde adaleti ve etik değerlere saygılı hukukçular olacağınıza inancımız tamdır” diye konuştu.

Tülin Ebru Yanar; “Ülkelerin Temel Taşı Olan Hukuk Düzeninin Bir Parçası Olacağız…”

Adalet Meslek Yüksekokulu bölüm birincisi Tülin Ebru Yanar ise konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Yanar; “Çağdaş bir kampüs içerisinde; saygın, akademik kadroları ve idari bilimleri ile fakülteleri ve yüksekokulları ile bizlere en iyi eğitim ve öğretim ortamı sağlamakla birlikte, temel amacı bizleri kendine güvenen, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip; Atatürk İlke ve İnkılâplarını özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek için var gücüyle gayret gösteren üniversitemizin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Bugün üniversitemizden mezun olan arkadaşlarımla birlikte ülkemize ve Türk Milleti’ne faydalı olacak işler yapacağımıza, toplumsal düzenin sağlanması için demokratik ülkelerin temel taşı olan hukuk düzeninin bir parçası olacağımıza inancım sonsuzdur. Emeğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen ve hep yanımızda olduklarını hissettiren çok değerli hocalarımıza ve idari kadroya çok teşekkür ederim’’ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Mesut Can: “KKTC’de Öğrenci Olmanın Artıları Eksilerinden Daha Fazla”

Hukuk Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen Mesut Can da törende yaptığı konuşmada; “Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Kulübü Bayrağını devraldığımız günden beri, her şeyi yapma gayretine düştük. Hukuk kulüpleriyle iş birliği yaparak barodaki hukukçu adaylarımızı, hukukta doğru tercihi ve hukuku anlattık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenci olmanın artılarını başarılı bir şekilde anlattık. Bizler ahlaklı, onurlu bir şekilde mesleğimizi icra edeceğimize arkadaşlarım ve şahsım adına söz veriyorum. Hukuku, adaleti ilke edinip, meslek etiğine ve hukuka sahip çıkacağız” dedi.

Dereceye Giren Mezunlara Madalya ve Diploma Takdimi Yapıldı…

Konuşmaların ardından Hukuk Fakültesi’nde dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan tarafından takdim edildi. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda dereceye giren öğrencilere ise madalya ve diplomalarını Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur verdi. Daha sonra mezun öğrencilere diplomaları öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Tören mezunların keplerini atmasıyla sona erdi.