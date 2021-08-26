  • BIST 1.461,060
  • Altın 480,28
  • Dolar 8,3700
  • Euro 9,8350
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Adalıer Gaz Satış İşletmesi’ne 51 Bin 390 TL’lik Ceza

» »
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekipleri yoğun şikayet üzerine, dün Gazimağusa’da Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın düzenledi.
Adalıer Gaz Satış İşletmesi’ne 51 Bin 390 TL’lik Ceza

 

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekipleri yoğun şikayet üzerine, dün Gazimağusa’da Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın düzenledi.  Gerçekleştirilen denetimde, “istifleme” tespit edilerek, işletmeye yasa gereği, tespit edilen stoklar üzerinde  rayiç bedelin yüzde 20 oranında;  51 bin 390 TL ceza kesildi. İşletme yetkililerine aynı suçu yeniden işlememesi için gerekli uyarılar da yapıldı.

126 İŞYERİ DENETLENDİ, 10 BİN 560 TL’LİK CEZA KESİLDİ

Öte yandan, bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi tarafından 20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında  toplam 126 işyerine denetim gerçekleştirildi. 20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında,  Lefkoşa’da 28, Girne’de 24, Güzelyurt’ta 27 ve Gazimağusa’da 47 işyeri denetlendi.  Girne’de 4 işletmeye toplam 3 bin 960 ve Lefkoşa’da 5 işletmeye 6 bin 600 TL’lik ceza kesildi. Denetimler neticesinde yasaya aykırı hareket ettiği tespit edilen 9 işletmeye, toplam 10 bin 560 TL’lik ceza kesildi.

TEMİZLİK FATURASI EL-SEN’E…

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, dün EL-SEN ve BMBP tarafından düzenlenen eylemde, bakanlık binasına fırlatılan yumurtalar nedeniyle, devlet malına  verilen zararın zarar verenler tarafından karşılanması adına,  yapılacak temizlik işlemi faturasının da EL-SEN’e gönderileceği açıklandı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Basın Bürosu

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası, dün akşam Merkez Lefkoşa’da Oda Orkestrası Konseri verdi26 Ağustos 2021 Perşembe 12:16
  • Yol kenarında park halinde olan araca çarparak yaralanan bisiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı26 Ağustos 2021 Perşembe 12:08
  • 15 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı26 Ağustos 2021 Perşembe 12:06
  • Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılıyor26 Ağustos 2021 Perşembe 12:01
  • Çeler'den çelen sert muhalefet26 Ağustos 2021 Perşembe 12:00
  • Türkiye İş Bankası 97. kuruluş yıldönümünü kutluyor!26 Ağustos 2021 Perşembe 11:43
  • Baybars: Mesele testlerin ücretli hale getirilmesinden daha da vahim bir meseledir26 Ağustos 2021 Perşembe 11:38
  • Bağımsızlık Yolu, emekçilerin alım gücünün arttırılması için adımlar atılması çağrısında bulundu26 Ağustos 2021 Perşembe 11:10
  • Ekonomik Sektörlerdeki Sorunlara Çözüm Arayışları Devam Ediyor26 Ağustos 2021 Perşembe 11:07
  • KTBB heyeti ‘’Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi Programı”na katıldı26 Ağustos 2021 Perşembe 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti