Adalı’nın oğlu Cüneyt Adalı Erdoğan ‘Bu işi araştırın’ derse o zaman umutlanırız

Kutlu Adalı’nın oğlu Cüneyt Adalı Medyascope’a konuştu. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in itiraflarıyla Kutlu Adalı cinayeti yeniden gündeme geldi. Barolar ve milletvekilleri soruşturmanın yeniden açılmasını talep ederken Medyascope Adalı ailesine ulaştı. Kutlu Adalı’nın oğlu Cüneyt Adalı, “Bu açıklamalar ve itiraflardan umutlu değiliz. 25 yıldır bu kişileri, ilişkileri zaten biliyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Bu işi araştırın’ derse umutlanırız” dedi.

“25 yıldır aynı isimler, aynı kişiler”

Gelişmelerin ardından Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve aileye ulaştık. Kutlu Adalı’nın oğlu Cüneyt Adalı, aile olarak konuşmak istemediklerini söylerken, “Şu ana kadar yapılan açıklamaları, itirafları kaale almıyoruz. Bunlar bizi umutlandırmıyor. Çünkü biz zaten 25 yıldır bu isimleri, bu ilişkileri biliyoruz. Burada acı olan 25 yıl hiç harekete geçilmemesi” dedi.

“Her şey Erdoğan’a bağlı”

Ailenin hiçbir ferdi yaşananlardan umutlu değil ve bu gelişmelerin, cinayeti aydınlatabilecek bir soruşturmaya dönüşeceğini düşünmüyorlar. Cüneyt Adalı’ya yeniden “Peki ne olursa umutlanırsınız?” diye sorduğumuzda şu cevabı veriyor: “Şayet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Bu işi araştırın’ derse o zaman umutlanırız. Çünkü Türkiye’de her şey ona bağlı. Onun bunu söylemesi ve harekete geçirmesi lazım.”

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