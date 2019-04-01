  • BIST 93.784
  • Altın 232,331
  • Dolar 5,5991
  • Euro 6,2915
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Adam bu defa kaybetti

»
Kemal Göktaş yazdı
Adam bu defa kaybetti

Sonuçları üzerinden çok farklı analizler yapılsa da 31 Mart seçimleri, tarihin en anti-demokratik seçimlerinden biri olarak kayda geçti.

İktidarın el koyma, hapse atma, yönetimlerini değiştirme gibi türlü metodlarla yüzde 95’ine hakim olduğu medya, muhalefeti yok saymak bir yana, iktidar tarafından üretilen kara propagandayı filtresiz olarak haberlerinde, yorumlarında kullandı. Türk medyası 31 Mart seçimlerinde yalan haber (fakenews) konusunda dünyada emsali görülmeyecek bir performans sergiledi.

Kamu yayıncısı TRT’nin hangi partiye ne kadar yer verdiği sorusu o kadar anlamsızlaşmış ve haber değeri taşımaktan uzaklaşmıştı ki, artık TRT ekranlarından hangi muhalefet partisi aleyhine haber yapıldığına ilişkin istatistikler haber yapılıyordu.

Sadece manipülasyon değil, ona eşlik eden düşmanlaştırıcı bir dil de iktidar sözcülerinin ve medyanın seçimin demokratik doğasını zehirliyordu.

Nitekim, Bağımsız Seçim İzleme Platformu 31 Mart seçiminin kampanya dönemini analiz ettiği raporunda ‘nefret söyleminin en çok kullanıldığı seçim kampanyası’ tespitini yapmıştı. Aynı rapor, HDP’nin güvenlik güçleri ve adli makamlar tarafından en çok engellenen parti olduğu tespitini de yapıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu, dünya çapında TT oldu01 Nisan 2019 Pazartesi 09:00
  • DHA: YSK verilerine göre İstanbul'da İmamoğlu önd01 Nisan 2019 Pazartesi 08:58
  • CHP'li Tanal: Sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim01 Nisan 2019 Pazartesi 08:46
  • DHA’dan son dakika seçim sonuçları açıklaması: YSK’nin verilerine göre İmamoğlu önde gidiyor01 Nisan 2019 Pazartesi 08:46
  • Yerel seçimde şimdi geçersiz oylar belirleyici olacak #secim201901 Nisan 2019 Pazartesi 08:43
  • İmamoğlu: İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı benim01 Nisan 2019 Pazartesi 08:41
  • Seçimin yıldızı yine Tunceli'de 'komünist başkan' #secim201901 Nisan 2019 Pazartesi 08:32
  • HDP Doğu ve Güneydoğu'da bazı belediyeleri kaybetti, birçok ilde kilit rol oynadı #secim201901 Nisan 2019 Pazartesi 08:20
  • İttifak bu kez AKP'ye kaybettirdi, CHP'ye kazandırdı: Ankara 25 yıl sonra el değiştirdi #secim201901 Nisan 2019 Pazartesi 08:15
  • Dünya basını: Seçim sonuçları Erdoğan iktidarının gerilediğinin işareti01 Nisan 2019 Pazartesi 08:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti