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Adam yaralama

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Adam yaralama
Adam yaralama

26.08.2023 tarihinde, saat 02:20 sıralarında, İnönü’de,  Ş.D.(E-43), 154 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, kendisine telefonda küfür ettiği gerekçesiyle konuşmaya gelen N.M.’nin üzerine, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallamak suretiyle adı edileni sağ el avuç içerisi ile parmaklarından yaralamıştır.

Olayda yaralanan N.M.  Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Ş.D. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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