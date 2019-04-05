Adana BB Başkanı Karalar çok büyük yolsuzluk var, bu şekilde Belediyeyi alamam!

Bakanlık müfettişlerinin Adana’ya gelerek, tespit yapıp, tutanak ve zimmetle tüm dosyaların incelendikten sonra devir teslim almasını isteyen Zeydan Karalar’ın, “Çok büyük yolsuzluklar var, bu şekilde belediyeyi teslim alamam” dediği öğrenildi.

Büyükşehir ve Aski’de yaklaşık 6 bin kişiye 5 yıldır, çalışmadan bankamatikten maaş ödendiğini tesbit ettiklerini belirten Karalar, Mazbatasını da almaya gitmedi.

Adana’dan Cimer, Bimer, İçişleri Bakanlığına gönderilen isimli isimsiz, binlerce şikayet dilekçesinden bir bölümünün işlem yapılarak, Savcılık ve Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla soruşturma açıldığı yolundaki iddialar, yeniden gündeme geldi.

Genel Sekreter, Daire Başkanları, Müdürler ve bir çok Meclis Üyesinin de içinde olduğu çarkla ilgili, fiziki ve teknik takip dahil, geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü de yoğunlaşan iddialar arasında.

ÖNEMLİ İDDİALAR

Şu iddialarda bulunuldu:

-MHP’li Hüseyin Sözlü döneminde, Büyükşehir, ASKİ ve diğer şirketlerde, SGK kayıtlarında 33 bin civarında personel çalıştırıldı, yaklaşık 6 bin kişi Bankamatikçi olarak tabir edilen, işe gidip gelmeden 5 yıldır maaş aldılar.

-ASKİ’de 100’lerce ihaleyi parçalayarak, doğrudan temin yöntemiyle, Meclis üyeleri ve yakınlarının da içinde olduğu kişilere verdikleri, naylon faturalarla devleti zarara uğratıp, ücretleri paylaştılar.

-Büyükşehir Belediyesindeki bazı dairelere Uzman Çavuş ve Astsubaylıktan geçen şahısları para karşılığında, işe aldılar.

-İhale yoluyla ASKİ için kiralanan araçlar, yakıtları da yine ASKİ’den karşılanmak suretiyle Adana Ülkü Ocaklarına tahsis edildi, seçim kaybedilince, gövde gösterisiyle iade edildi.

-Adana Kent Merkezi ve ilçelerdeki Yeni İmar AŞ ve diğer şirketlere ait menkul ve gayrimenkulleri ucuz fiyata satıp, kiraladılar.

-Büyükşehir ve ASKİ’ye veya iş yapan müteahitlere ait iş makinalarını, ASKİ ve Belediye’ye ait yakıtları verip, kendi tarlalarında kullandılar.

-Büyükşehir ve ASKİ araçlarına alınan kamyon, otobüs, ve iş makinaları lastik ve motor yağları, dışarıda yarı fiyatına satıldı.

-Büyükşehir, ASKİ ve Yeni İmar AŞ’de naylon faturalarla devlet zarara uğratıldı.

-Çalışan işçilere ait Banka Promosyon paraları alınarak, işçilere verilmedi.

BANKAMATİKÇİYE MAAŞ VAR İŞÇİYE YOK

Büyükşehirde çalışanların bir bölümünün 3 maaş, ASKİ’de çalışanların ise, halen içeride 2 maaş alacağı olduğunu belirten çalışanlar şunları kaydettiler:

” Müdürlere, şeflere, özel sekreterlerine, sözleşmeli kendi adamlarına, hiç işe gelmeyen bankamatikçilere, yıllarca tıkır tıkır maaş ödediler, gecesini gündüzüne katan, yağmurda, çamurda sahada çalışanları rezil rusva ettiler. Seçime 2 ay kala ASKİ’de çalışan araçlar mazot olmadığı için işe çıkamadı. Tüm personeli izinli gösterip, Hüseyin Sözlü’nün seçim kampanyalarında, adeta insanları işiyle tehdit ederek, aç, susuz, yol parası, kumanya olmadan, sokak sokak, ev ev gezdirdiler, hakkımızı helal etmiyoruz. ”

(Adana Demokrat Haber)