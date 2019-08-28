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Adana Belediye Başkanı Karalar'dan usulsüzlük iddialarına ilişkin görüntülü basın toplantısı

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Adana Belediye Başkanı Karalar'dan usulsüzlük iddialarına ilişkin görüntülü basın toplantısı
Adana Belediye Başkanı Karalar'dan usulsüzlük iddialarına ilişkin görüntülü basın toplantısı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin zarara uğratıldığını açıkladığı içme suyu ihalelerine ilişkin görüntülü bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

MHP döneminde yaşandığı belirtilen usulsüzlükler arasında özellikle kuyu açım ihalesi ile ilgili tespitler paylaşıldı.

Karalar, ihaleye ilişkin yapılan kuyu tespit incelemesinde 35 kuyunun hiç açılmadığının tespit edildiğini söyledi.

Zeydan Karalar, kazı izlenimi vermek için koyulduğununu belirttiği beton blokların kaldırılmasına ilişkin de görüntüleri paylaştı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, binalardaki su depolarının tespitine ilişkin yapılan ihalede de, hiç tespit yapılmadığının belirlendiğini söyledi.

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