Adana Belediye Başkanı:'Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor'

Koronavirüsü yenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana şu an Türkiye'de en yoğun vakanın olduğu iller arasında. Sevgili vatandaşlarım, koronavirüsü ciddiye almak lazım." dedi.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine dönen, ilaç tedavisi süren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vakaların artış gösterdiği bu dönemde herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmesini istedi.

Karalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Kasım'da ateş ve kas ağrısı şikayetlerinin başladığını, grip olabileceğini düşündüğünü ancak koronavirüsün hiç aklına gelmediğini söyledi.

Şikayetlerinin artmasıyla 6 Kasım'da hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını belirten Karalar, "Doktorlar, virüsün ciğerlere indiğini ve hastaneye yatmam gerektiğini söyledi. İtiraz ettim ama 'Olmaz.' dediler. Doktorlar, birkaç gün içerisinde solunum cihazına bile ihtiyaç duyabileceğimi belirtti. Ağır ilaç tedavisi başladı." diye konuştu.

Karalar, tedavi sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve çok yakından ilgilendiğini, bir doktoru görevlendirdiğini, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova ile doktoru Özay Akyıldız'ın bu süreçte kendisini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Hastanedeki 9 günlük tedavisinin ardından 8 gün de evde izolasyonda kaldığını anlatan Karalar, ilaç tedavisinin azalarak devam ettiğini söyledi.

İlaç tedavisinin 7 Aralık'ta sona ereceğini bildiren Karalar, doktorların günde en fazla 4 saat çalışma önerisinde bulunduğunu ancak bunu çok fazla uygulayamadığını belirtti.

Hastalık sürecinde tat ve koku kaybı yaşamadığını ancak kas ağrılarının olduğunu anlatan Karalar, şu anda çok fazla ayakta kalamadığını, ağrılarının devam ettiğini dile getirdi.

Vatandaşlara tedbirlere uymaları uyarısında bulunan Karalar, şunları kaydetti:

"Adana koronaya delikanlılık yapma diye bir sloganla başladık bu işe. Adana, bu işin tedbirini ilk alan illerden biridirr ama ne yazık ki halkımız bunu çok ciddiye almıyordu. Biz, toplumun önderiyiz ve birçok insan bizi örnek aldığı için maskeli geziyordum, mesafeye dikkat ediyordum. Vatandaşlarımız yanıma gelip maskesini çıkarıp fotoğraf çektiriyordu, benim de maskemi çıkarmamı istiyordu. Gelip kulağıma bir şeyler söylüyordu, ikaz ediyorsunuz ama olmuyor. Adana şu an Türkiye'de en yoğun vakanın olduğu iller arasında. Sevgili vatandaşlarım, koronavirüsü ciddiye almak lazım. Koronavirüse karşı delikanlılık yapmamamız gerekiyor. 18, 12, 28 yaşındakiler ölüyor, bu işin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Kesinlikle hijyene, maske ve mesafeye dikkat etmek gerekiyor."

Karalar, hastanelerin yükünün çok arttığını, bu hastalığın gerilemesinin vatandaşların alacağı önlemlere bağlı olduğunu sözlerine ekledi.