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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, katıldığı televizyon programında "Bana ekmeği 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım" dedi.

Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bedava ekmek dağıtımına ilişkin, "Bana bedava ekmek dağıtamazsın dediler, ben de ekmeği 5 kuruş yaptım" diyerek yasağı nasıl aştığını açıkladı.

Belediyelerin halka bedava ekmek dağıtımı yapmasına yasaklama getirilmesi ve devamında AK Partili Mahir Ünal'ın getirilen yasaklamayı 'paralel yapı' ithamıyla savunmasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken gözlerin çevrildiği Adana Büyükşehir Belediyesi, ekmeği 5 kuruşa satarak yasağı aştı.

'Çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız'

Konuk olduğu programda "Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil" diyen Karalar, "Bana 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Alanlarımız ekilemeyebilir. İlerde gıda sıkıntısı çekebiliriz" ifadelerini kullandı.

'12 bin çiftçiye destek olacağız'

Açıklamasının devamında tarıma destek verdiklerini belirten Karalar, "Şu anda Adana'da tüm alanların ekilebilir hale gelmesi için Adana Belediyesi büyük gayret sarf ediyor. Biz 12 bin çiftçiye destek olacağız. Ve şu anda Mersin ve Adana, tarım çiftçilerine biz tarım kenti kurmayı düşünüyoruz. Bunlar Zeydan Karalar'a mı yarayacak? Bütün milletimize yarayacak" şeklinde konuştu.

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