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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ‘yolsuzluk’ görüntüsünü yayınladı: Kapak var, kuyu yok

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da paylaştığı görüntülerde, su kuyusu görünümündeki beton kapaklar kaldırıldığında altında kuyu olmadığı anlaşılıyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ‘yolsuzluk’ görüntüsünü yayınladı: Kapak var, kuyu yok

Önceki dönemde kentteki su kuyusu ihalesinde yolsuzluk yapıldığını açıklayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu kez de açılmış kuyular ile açılmış görüntüsü verilen kuyuların adreslerini yayınladı. “Kuyu açmış gibi utanmadan kapak koymak nasıl bir iştir” diyen Karalar’ın yayınladığı görüntülerde kuyu açılmış görüntüsü verilen beton kapaklar kaldırıldığında altında hiçbir şey olmadığı ortaya çıkıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş döneme ilişkin açıkladığı su kuyusu ihalesi yolsuzluğuyla ilgili görüntü ve harita paylaştı. Karalar, twitter hesabından link de vererek, “Aşağıdaki linkten açılmış ve açılmamış olan bütün kuyular adresleriyle birlikte teker teker görülebilir. Tamamını paylaşıyoruz. Halkımız gidip yerinde inceleme yapabilir” dedi.

“Bizim derdimiz Adana’nın iyiliği ve güzelliğidir. Adana’nın kuyusunu kazmaya çalışanlara geçit vermeyiz” diyen Karalar, “Kuyu açmış gibi utanmadan kapak koymak nasıl bir iştir. Tüyler ürpertici. Ben bunları kontrol ettirmese idim ne olacaktı? Bu Adanalı’nın parası, yazık günah değil mi” ifadelerini kullandı.

Karalar konuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını da belirtti.

Zeydan Karalar@ZeydanKaralar01

 · 20 sa

Bizim derdimiz Adana'nın iyiliği ve güzelliğidir. Adana'nın kuyusunu kazmaya çalışanlara geçit vermeyiz.

Kuyu açmış gibi utanmadan kapak koymak nasıl bir iştir. Tüyler ürpertici. Ben bunları kontrol ettirmese idim ne olacaktı? Bu Adanalı'nın parası, yazık günah değil mi?

Yerleştirilmiş video

Zeydan Karalar@ZeydanKaralar01

Aşağıdaki linkten açılmış ve açılmamış olan bütün kuyular adresleriyle birlikte teker teker görülebilir. Tamamını paylaşıyoruz. Halkımız gidip yerinde inceleme yapabilir.https://goo.gl/maps/KDJxqAQFkAys4HJK8 …

Not: Konuyla ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır.

Kuyu Kütük Koordinatları - Google My Maps

Kuyu Kütük Koordinatları

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14:08 - 29 Ağu 2019

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Önceki yönetimin, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak için açıldığını söylediği ve 5 milyon 267 bin TL harcanan kuyuların hiç açılmadığını belirten Karalar, “35 adet kuyu hiç açılmamış. Kuyu açılmış gibi üzerine sadece beton dökmüşler. Kuyu açılmış gibi betondan bir kapak konuluyor. Kapağı kaldırdığında altında bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Artı Gerçek

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