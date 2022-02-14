  • BIST 2.001,94
  • Altın 810.83015
  • Dolar 13.5898
  • Euro 15.3621
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Adana Demirspor Başkanı'ndan Çok Konuşulacak FETÖ İddiası

» »
Adana Demirspor Başkanı'ndan Çok Konuşulacak FETÖ İddiası
Adana Demirspor Başkanı'ndan Çok Konuşulacak FETÖ İddiası

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçındaki Ali Şansalan yönetiminden sonra kameralar karşısında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

Sancak, "Bunlar FETÖ'cülerin eseri. Bunları lütfen temizle Nihat Özdemir başkanım! Askeriyede bile varken hakemlerin arasında mı yok" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Adana tarafı Ali Şansalan yönetimine sert tepki gösterdi.

Adana Demir Başkanı Murat Sancak'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar gündemi salladı.

İşte Sancak'ın açıklamaları:

 

"SÖZÜM OLSUN"

"TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. 1. golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı, VAR'a gittin. Bizim 2. golde niye VAR'a gitmiyorsun.

"İNTİKAM ALDILAR"

Böyle hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bana ceza verebilirsiniz. Doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım

"BUNLAR FETÖ'CÜLERİN ESERİ"

Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir! Her kurumda Fetöcü varken hakemler içerisinde mi yok? İptal edilen golde Balotelli kalecinin önünü kesmiyor. Hakemler bu maça hazırlıklı gelmiş. Yeter! Yeter!

"YETER AMA ARTIK"

Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez!

"BANA CEZA VEREBİLİRSİNİZ"

Hakem futbolcuları saha içinde tehdit etti! Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen Federasyondaki Fetöcüleri temizle! Bana ceza verebilirsiniz ama doğruları söylemekten kaçınmayacağım

"NEYİ FOBİSİ?"

Bu 4 büyük kulüp fobisi nedir? Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle.

"HAKEMLERİN İÇİNDE Mİ YOK?

Her kurumda, emniyette, askeriyede FETÖ'cüler varken, hakemlerin içerisinde mi yok. Bugün az daha katliam olacaktı. Taraftarı galeyana getiriyorlar."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaraylı Omar Elabdellaoui Yaşadığı Kaza İle İlgili Açıklamalarda Bulundu!12 Şubat 2022 Cumartesi 15:34
  • Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'den Çarpıcı Açıklamalar Geldi!12 Şubat 2022 Cumartesi 15:16
  • Beşiktaş, Boupendza Transferini Bitiriyor11 Şubat 2022 Cuma 21:49
  • PSG'nin yıldızı Neymar, suç örgütü tarafından dolandırıldı10 Şubat 2022 Perşembe 21:31
  • Türkiye, FIFA Sıralamasında İki Basamak Geriledi10 Şubat 2022 Perşembe 21:16
  • Brezilya'da Yeni Bir Yıldız Doğuyor; "Fenomen Ronaldo" Ve Neymar İle Karşılaştırılıyor10 Şubat 2022 Perşembe 01:05
  • KTFF’den Falyalı için başsağlığı mesajı09 Şubat 2022 Çarşamba 12:23
  • Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı09 Şubat 2022 Çarşamba 00:37
  • Fenerbahçe'yle İpleri Tamamen Kopardı! Mesut Özil, Şaşırtan Teklife "Evet" Diyebilir08 Şubat 2022 Salı 19:37
  • Fatih Terim Geri Dönüyor İddiası: "İstanbul'da Ofis Tuttu"08 Şubat 2022 Salı 00:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti