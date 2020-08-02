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Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi talebi kampanyaya dönüştü

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Sosyal medyada kampanya başlatan Adana Demirspor taraftarı, Twitter gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.
Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi talebi kampanyaya dönüştü

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve Süper Lig’e çıkma şansını play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük’e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor’un taraftarları, Süper Lig’in 22 takım olmasını istiyor.

Sosyal medyada ‘Demirsporsüperlige’ başlığıyla etiket oluşturan taraftarlar Twitter gündeminde birinci sıraya kadar çıktı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ise “Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler bizleri rahatsız etmektedir” açıklaması yaparak, “Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır" dedi.

Küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte 21 takımın karşılaşacağı ve her hafta 1 takımın pas geçileceği Süper Lig için bazı kulüpler Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükseltilip TFF’ye '22 takımlı lig' başvurusunda bulundu.

KARALAR: TALEBİMİZİ İLGİLİ YERLERE İLETTİK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Twitter hesabından, “Adana Demirspor'umuzun Süper Lig'e çıkması hususunda görüşlerimizi, talebimizi ilgili yerlere ilettik. Adana'mızın Süper Lig'e renk katacağını düşünüyoruz. 21 takımlı sistemden ise 22 takım daha iyidir. Eğer 22 takım olacaksa da bunu hak eden Adana Demir'dir” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamanın üzerine çok sayıda taraftar ve kulüp Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükseltilmesi için ‘Demirsporsüperlige’ başlığı açtı.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN DESTEK

TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor, “21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2. Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1.Lig’e yükseltilmesini talep ediyoruz" açıklamasıyla destek oldu.

Boluspor ise, “TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak alınan ortak karar neticesinde; ‘21 takımla oynanması planlanan Süper Lig’in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesi’ düşüncesinde hemfikir olunmuştur” açıklamasını yaptı.

BURSASPOR BAŞKANI MESTAN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Mestan Süper Lig'deki takım sayısının 22'ye çıkartılacağı yönünde çıkan iddialar üzerine, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki takım sayısı konusunda yeni bir düzenleme yapılacaksa sayının 22 değil, 24 olması gerektiğini belirten başkan Mestan şunları kaydetti:

Pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması konusunda Bursaspor Kulübü olarak gerekli desteği verdiğimizin tüm spor kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Ancak özellikle Süper Lig'in 22 takıma çıkarılması konusundaki söylemler bizleri rahatsız etmektedir. Süper Lig'de bu çerçevede yeni bir düzenleme yapılacaksa takım sayısı 22 değil Bursaspor ve Akhisar Belediyespor'un da alınmasıyla 24 olmalıdır. Bursaspor Kulübü olarak bu konunun takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz.

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