Adana Kozan'da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli mahallesinde bulunan asırlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda 6. kez yangın çıktı.

Çamlarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Köy sakinleri bunun 1 ay içinde meydana gelen 6. yangın olduğunu, 4 farklı noktadan yangının başlatıldığını söyledi.

Jandarmanın yerleşim birimlerini boşalttığı bölgede inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, "Ormanı kasten yakan vatan hainidir. Konuyu araştırıyoruz" açıklamasında bulundu. Kaymakam, “Şu an bölgede yaylalık olarak kullanılan 55 ev olduğu tespiti yapıldı. Yanan çok sayıda hanemiz var. Şu an yaralı vatandaşımızın olmayışı üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletiyor. Bölgenin tüm orman ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yangın kasıtlı çıkarılmış ise ki şüphelerimiz o yönde. Bunu yapan kişi veya kişiler vatan hainidir. Her kim olursa olsun en sonunda yakalanıp adalet önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

İhbar üzerine bölgeye ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 iş makinesi ve 10 teknik ekiple bir helikopter yönlendirildi.

Bölgedeki yurttaşlar bulabildikleri araçlarla son anda evlerini terk ederek, canlarını zor kurtardı.

Köylüler, yanlarına aldıkları küçük eşyalarla gözyaşları içinde evlerini terk etmeye başladı. Evinin yandığını ağlayarak anlatan bir köylü, sinir krizi geçirdi. Bir başka köylünün ise lastikleri yanmış aracı ile jant üzerinde can havliyle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Bölgede kızılçam ormanları kaplayan, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam eden yangını söndürmek için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Evlerini gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalan köylüler, yangını çıkaranlara isyan ettiler.

Alevleri kontrol altına almak için 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz ve 2 iş makinesi daha söndürme çalışmalarına katıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.