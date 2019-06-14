  • BIST 90.275
  • Altın 257,558
  • Dolar 5,9021
  • Euro 6,6603
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Adana Merkezli 4 il ve Kıbrıs’ta yasa dışı bahis oynatma soruşturmasında 48 kişiye gözaltı kararı verildi

» »
Adana merkezli 4 il ve Kıbrıs'ta yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Merkezli 4 il ve Kıbrıs’ta yasa dışı bahis oynatma soruşturmasında 48 kişiye gözaltı kararı verildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliyi yakalamak için Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Kıbrıs'taki adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler buradaki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salman, cinayet suçlamasını kabul etmedi!13 Haziran 2019 Perşembe 18:41
  • UBP-HP için kritik süreç! Özgürgün dosyası Meclis'te... Meclis tatil hazırlığında...13 Haziran 2019 Perşembe 18:07
  • KES: “ Sucuoğlu, yasal olmayan ve savcılık görüşü almadan atama yapacak kadar tecrübesiz bir bakan değildir”13 Haziran 2019 Perşembe 17:27
  • Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Orkestrası, kazandığı piyano ve gitar ödülünü teslim aldı13 Haziran 2019 Perşembe 17:19
  • Suçluların iadesi sürecinde "Türk ve Rum makamlar görüşmedi"13 Haziran 2019 Perşembe 17:16
  • 43. KKTC Uluslararası Fuarı yarın başlıyor13 Haziran 2019 Perşembe 17:06
  • Juncker: Kıbrıs sorununun çözümü başaramadıklarımız arasında13 Haziran 2019 Perşembe 16:52
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “Polis teşkilatı yeniden yapılanmalı”13 Haziran 2019 Perşembe 16:35
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “Bir taraf diğer tarafı suçlu cenneti olarak görmemeli”13 Haziran 2019 Perşembe 16:24
  • Yağmur bulutları Lefkoşa semalarını kapladı: Sağanak yağmur kapıda13 Haziran 2019 Perşembe 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti