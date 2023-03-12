Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre olumsuz bir ihbar alınmadı.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Saat 15.31'de olan deprem, yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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