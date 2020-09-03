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Adana'da 91 yılın en sıcak günü: Termometreler 53 dereceyi gösterdi

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Adana'da 91 yılın en sıcak günü: Termometreler 53 dereceyi gösterdi
Adana'da 91 yılın en sıcak günü: Termometreler 53 dereceyi gösterdi

Adana'da 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor. Termometreler 53 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın gölgede 45 dereceyi bulduğu kentte ateş başında çalışan işçiler, "Mangal başında sıcaklık 70-80 derece oluyor", "Biz bu sıcağa alıştık. Sıkıntı olmuyor ekmek parası için yapıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana'da 91 yılın en sıcak eylül ayı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki verilere göre bugün 14:00’te gölgede hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Termometreler ise 53 dereceyi gösterdi.

Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Bazı vatandaşlar ise parktaki gölgelik alanlarda uyuyarak vakit geçirdi. Sıcakta çalışmak zorunda kalanlar ise zorlu mesailerine devam ediyor.

Kentte kebapçılar kömür ateşinde mangal başında 70-80 dereceyi bulan sıcaklıkta işlerini büyük bir özveriyle yapıyor. Fırıncılar ise odun ateşinde 80 dereceyi geçen sıcaklıkta çalışıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt işçileri de 160-170 dereceyi bulan asfalt sıcağında işlerini ara vermeden sürdürüyor.

Mangal başında 80 dereceyi buluyor

Kentte dışarıda hissedilen sıcaklığın mangal başında ikiye katlandığını söyleyen kebapçı Yaşar Aydın, “Gerçekten son yılların en yüksek sıcağını yaşıyoruz. Hakikaten 45-48 derece diyorlar ama termometre 52 dereceyi buluyor. Mangal başında sıcaklık 70-80 derece oluyor. Biz kebapçıyız, ekmeğimiz bu. Bunu yapmak zorundayız. Canla başla yapıyoruz işimizi. Herkes bir defa yanıyorsa biz 10 defa yanıyoruz. Bunun güzel yönü de var. Kışın ocağın başı 5 yıldızlı otel gibi ama yazın yanıyoruz resmen” diye konuştu.

Mangal başında çalışmanın sıcağı unutturduğunu dile getiren ve mangal ateşi başında ateşi 41 derecenin üzerine çıkan kebapçı Mustafa Keser ise, “40-45 derece Adana sıcağında ocağın sıcaklığı 70-80 dereceyi buluyor. Ancak biz işimizi seviyoruz. Biz bu sıcağa alıştık. Sıkıntı olmuyor ekmek parası için yapıyoruz. Kışın ama güzel oluyor, üşümüyoruz. Ekmeğimiz için çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.

'İş gerçekten zor'

65 dereceyi bulan odun ateşinde çalışan fırıncı Fahri Aslan da ekmek parası için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Kışın çalışma şartlarımız çok iyi ancak yazın çok zor oluyor. Yazın fırında çalışan arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Bugün ben sabahtan bu yana üçüncü tişörtümü değiştirdim. İş gerçekten zor, Adana’da yapmak ise daha da zor” ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt işçisi olarak çalışan Ömer Said Alukay“Biz ekmek parası için artık alıştık bu sıcağa. Adana halkına hizmet için çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 50 derece ama burada 180 dereceyi buluyor” dedi.

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