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Adana'da çiğköfteci kriptopara ile satış yapmaya başladı: “Buradan Elon Musk’a sesleniyorum. Kendisini Adana’ya kripto para ödeme seçeneği ile çiğ köfte yemeye davet ediyorum”

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Adana'da çiğköfteci kriptopara ile satış yapmaya başladı: “Buradan Elon Musk’a sesleniyorum. Kendisini Adana’ya kripto para ödeme seçeneği ile çiğ köfte yemeye davet ediyorum”
Adana'da çiğköfteci kriptopara ile satış yapmaya başladı: “Buradan Elon Musk’a sesleniyorum. Kendisini Adana’ya kripto para ödeme seçeneği ile çiğ köfte yemeye davet ediyorum”

ADANA’da çiğ köfte ustası Ömer Güler (26), kripto para ile satış yapmaya başladı. Yeniliklere ayak uydurmak gerektiğini belirten ve bir süre önce şirketi Tesla’da Bitcoin ile ödeme alınacağını duyuran Elon Musk’a seslenen Güler, "Kendisini Adana’ya kripto para ödeme seçeneği ile çiğ köfte yemeye davet ediyorum" dedi.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte insan hayatındaki birçok günlük dinamik de değişmeye başladı. İlk çağlardan beri var olan para da dönemine göre şekil değiştirdi. Son yıllarda ise nakit paralara alternatif olarak kripto para ortaya çıktı. Adana’da çiğ köfte dükkanı işleten Ömer Güler kripto parayla satış yapmaya başladı.

Çiğ köfteciliğe tablada başladığını daha sonra dükkan açtığını belirten Güler, iş yerinde en önemli amacının yenilik yapmak olduğunu kaydetti. Bu sebeple kripto para birimleriyle ödeme seçeneğini müşterilerine sunduğunu vurgulayan Güler, güzel geri dönüşler aldığını söyledi.

 

‘İLERİDE BAKKAL, MANAV, KASAPTA DA OLACAK’

Kripto parayı son aylarda en çok gençler arasında duyduğunu belirten Ömer Güler, Türkiye’de bu konuya eğilim olduğunu kaydetti. Bu durumu değerlendirmek istediğini ve kripto para ile ödeme alarak nasıl satış yapacağını araştırdığını söyleyen Güler, “Yöntemi öğrendikten sonra sistemi kurduk. Müşterilerimizin de hoşuna gitti. Banka kartlarından daha hızlı bir işlem oluyor. Hangi birimde ödeme yapacağını soruyoruz ve karekod sistemiyle otomatik ödeme alıyoruz. Ardından fişimizi kesip müşterimize teslim ediyoruz. Tabi şaşıranlar, “Nasıl ödeniyor? Kripto para nedir?” diye soranlar da oluyor. Esnaf arkadaşların da ilgisini çekti. Ben çiğ köfteci olarak başladım ama eminim ki ileride bakkal, manav, kasap kısacası her yerde bu ödeme seçeneği olacak” dedi.

 

‘ELON MUSK’A DAVET’

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk’un, şirketi Tesla’da Bitcoin ile ödeme alacağını duyurduğunu ve bu haberin ilgisini çok çektiğini belirten Güler, onu kendisine örnek aldığını dile getirdi. Her zaman iyiyi örnek almaya devam edeceğini ve başarılı insanlara saygı duyduğunu söyleyen Güler, “Buradan Elon Musk’a sesleniyorum. Kendisini Adana’ya kripto para ödeme seçeneği ile çiğ köfte yemeye davet ediyorum” diye konuştu.

Çiğ köfte yemeye geldiğini ve hesabı kripto para ile ödeyeceğini söyleyen Mehmet Turaçcı ise bu seçeneğin daha kolayına geldiğini kaydetti. Güler’in iş yerinde 'kripto para ile ödeme alınır' yazısını gördüğünde şaşırdığını vurgulayan Hülya Ayaz ise yeniliklerden memnun olduklarını söyledi.

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