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Adana’da esrar ile yakalanan ‘business class’ yolcuları: Kebap yemeye geldik

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Adana’da Havalimanı’nda 1 kilo 100 gram esrar ile yakalanan ‘Business Class’ yolcuları Kaya O. (51) ve Tugay T. (58), “Buraya kebap yemeye geldik” dedi.
Adana’da esrar ile yakalanan ‘business class’ yolcuları: Kebap yemeye geldik

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana Havalimanı’nın da hassas burunlu narkotik köpeği ‘Coco’ ile rutin uygulama yaptı. Narkotik köpeği, uçağa yüklenmek üzere olan bir valize tepki verdi. Valizi inceleyen ekipler, vakumlu poşetler içinde konulan 1 kilo 100 gram esrar buldu.

Valizin ise, ‘Business Class’ yolcusu olan Kaya O.’ya ait olduğu öğrenildi. Havalimanın ‘CIP’ bölümüne giden polisler, Kaya O. ve arkadaşı Tugay T.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ilk sorgusunda, “İstanbul’dan Adana’ya kebap yemeye geldik. Biz emekliyiz, kebap yedik, gezdik” dedi. Kaya O. ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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