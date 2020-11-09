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Adana'da gasp: 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler

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Adana'da gasp: 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler
Adana'da gasp: 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler

Adana'da evli olan Filiz D., sevgilisi Mahsun A. ile birlikte kara çarşaf giyip evine zorla girdikleri eşinin kuzeni Tuğba Ç.'yi bağlayıp altınlarını gasp etti. Kısa sürede yakalanan ikilinin, altınları kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı. Tuğba Ç., "Kapıyı açtıktan sonra ‘gulu gulu’ diye garip sesler çıkarıp, içeri girdiler" dedi.

Adana’da meydana gelen olayda, evli olan 31 yaşındaki Filiz D., bir süre önce mahallerindeki emlakçıda çalışan 26 yaşındaki Mahsun A. ile ilişki yaşamaya başladı.

DHA’nın aktardığı iddiaya göre, Mahsun A. maddi sıkıntı çektiği gerekçesiyle Filiz D.'den borç para istedi. Filiz D. de pandemi sürecinde çektiği 10 bin TL kredi ile aldığı altınlar ve 3 bileziği Mahsun A.'ya borç verdi. Eşi Beytullah D. altınları sorunca telaşlanan Filiz D., sevgilisi Mahsun A.'dan borcu ödemesini istedi. Mahsun A. ise parası olmadığı için ödemeyeceğini söyledi. Filiz D.,  Mahsun A.'ya eşinin kuzeni Tuğba Ç.'nin evindeki altınları çalarak, sorunu çözebileceklerini söyledi.

Tanınmamak için kara çarşaf giydiler

Çift tanınmamak için kara çarşaf giyerek, Tuğba Ç.'nin evine gitti. Kapıyı açan Tuğba Ç.'yi iterek içeri giren ikili, kadını iple bağlayıp, üzerindeki altınları gasp etti. Ardından da kaçtı.

Tuğba Ç.'nin ihbarı üzerine polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin Filiz D. ve Mahsun A. olduğu tespit edildi. İkili evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Filiz D. ve Mahsun A., tutuklandı. 2 şüphelinin suçlarını kabul edip, çaldıkları altının bir kısmını 28 bin TL'ye bir kuyumcuya sattıklarını anlattıkları öğrenildi.

Evinin kapısını açtığında karşısına çıkan kara çarşaflı 2 şüphelinin, "Gulu gulu" diye bağırmaya başladıklarını anlatan Tuğba Ç., yaşadığı korku nedeniyle hala uyuyamadığını söyledi. Kapıyı kapatmaya çalıştığını ancak ikilinin zorla eve girdiğini kaydeden kadın, şunları anlattı:

"Beni yere yatırıp bağladılar. Üzerimde ne kadar altın varsa aldılar. Daha sonra yatak odasına götürdüler. Başka altın olup olmadığını sordular. Biri boğazıma bıçak dayayıp, 'Ölmek istemiyorsan altınların yerini söyle' dedi. Sesinden birinin erkek olduğunu anladım. Sonunda altın olmadığına ikna olup beni gardırobun içerisine koyup gittiler. Onlar gittikten sonra kendi çabalarımla dışarı çıkıp polise haber verdim."

‘Akrabamdan böyle bir şey beklemezdim’

Olayı gerçekleştirenlerden birinin akrabası Filiz D. olduğunu öğrenince üzüntüsünün arttığını dile getiren Tuğba Ç., Filiz D.'nin olaydan bir gün önce kendisini ve eşini evlerine yemeğe çağırdığını, gece yarısına kadar oturup sohbet ettiklerini söyledi. Yaşadığı şoku atlatamadığını belirten Tuğba Ç., "35-40 bin TL değerinde altın çaldılar. Bir hafta önce evimin anahtarı kaybolmuştu, önemsememiştim. Böyle bir şey beklemiyordum. İşin içinde akrabam olması beni şaşırttı. Yabancı biri yerine burnumuzun dibindeki bir kişinin bunu yapması garip. Ölmediğime şükrediyorum" dedi.

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