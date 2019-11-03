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Adana'da hastane penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti

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Adana'da hastane penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti
Adana'da hastane penceresinden düşen bebek hayatını kaybetti

Adana'da hastanede bronşit tedavisi gören 10 aylık Muhammed Hamdi, 17 yaşındaki annesi Suriyeli Mirna E. tarafından bırakıldığı pencere kenarından düştü. Ağır yaralanan Muhammed bebek kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre 3 gün önce bronşit şikayetiyle Seyhan Devlet Hastanesi meydan ek hizmet binası çocuk bölümüne getirilen Suriye uyruklu 10 aylık Muhammed Hamdi'nin tedavisi tamamlandı.

Anne Mirna, taburcu edilmek üzere olan bebeğinin tedavi gördüğü 4. kattaki odasını toplarken, iddiaya göre oğlunu dışında demir korkuluk bulunan açık pencerenin denizliğine bıraktı. Bu sırada klima tamiri gibi amaçlarla bir kısmı açılma özelliği olan demir korkuluğun açılan kısmından düşen bebek, ağır yaralandı.

 

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Hamdi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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