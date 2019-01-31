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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Adana’da ‘intihar oyunu’ Mavi Balina ile mücadele için özel ekip kuruldu

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Adana’da 13 yaşındaki bir çocuğun “Mavi Balina” oyunu nedeniyle olduğu iddia edilen intiharının ardından polis özel bir ekip kurdu.
Adana’da ‘intihar oyunu’ Mavi Balina ile mücadele için özel ekip kuruldu

Adana’da 13 yaşındaki bir çocuğun “Mavi Balina” oyunu nedeniyle olduğu iddia edilen intiharının ardından polis özel bir ekip kurdu.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından Toplum Destekli Polis ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine konuyla ilgili talimat verildi.

Kurulan özel ekip, sokaklarda dolaşarak kent sakinlerini ve çocukları bu oyuna karşı uyardı ve oyunun tehlikelerini anlatan broşürler dağıttı.

Emine Karadağ'ın, 'mavi balina' adlı oyunu oynarken, 21 Ocak'ta babasının av tüfeğiyle intihar etmesinin ardından Toplum Destekli Polis ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine talimat verdi.

Ekipler, çocuklara ve ailelerine, bu oyun yüzünden birçok kişinin yaşamına son verdiğini belirterek, bu oyundan uzak durulmasını istedi.

Türkiye’de şu ana kadar en az dört çocuğun Mavi Balina oyunu nedeniyle intihar ettiği düşünülüyor. Son olarak Adana’da 13 yaşında bir kız çocuğu intihar etmiş ve bu çocuğun Mavi Balina oyununu oynadığı öne sürülmüştü.

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