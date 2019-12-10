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Adana'da Kebap ve Şalgam Festivali yasaklandı

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Adana'da Kebap ve Şalgam Festivali yasaklandı
Adana'da Kebap ve Şalgam Festivali yasaklandı

Bu yıl 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan 'Adana Kebap ve Şalgam Festivali', bu sene de Adana Valiliği tarafından yasaklanarak iptal edildi.

Bu yıl 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan 'Adana Kebap ve Şalgam Festivali' yine Adana Valiliği tarafından yasaklanarak iptal edildi.

2010 yılından bu yana Kazancılar Çarşısı'nda sosyal medya üzerinden haberleşen Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin aralık ayının ilk haftasında bir araya gelip, eğlendiği Kebap ve Şalgam Festivali, Adana Valiliği'nce iptal edildi.

KüçükSaat.com’un haberine göre bu yıl 8 Aralık'a 9 Aralık'a bağlayan gece yapılması planlanan etkinlikle ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde 08-09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

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