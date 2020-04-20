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Adana'da kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan genç: Sevgililere bir şey denmesin

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Adana'da kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan genç: Sevgililere bir şey denmesin
Adana'da kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan genç: Sevgililere bir şey denmesin

Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterirken, bazı kişiler park ve bahçelere gitti. Kız arkadaşıyla parkta otururken sosyal mesafe kuralını ihlal eden Doğukan Daşgıran, "Sevgililere sosyal mesafe konusunda bir şey denmesin" dedi.

Meteoroloji verilerine göre, gölgede 29 derece olan Adana'da güneş altındaki termometreler 38 dereceyi gösterdi. Havaların ısınmasıyla birlikte kentte bazı kişiler de kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşlar parklara giderek, vakit geçirdi. Bazıları ise zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

Belediyenin ise önlem amacıyla parktaki spor alanlarını ve kamelyaları şeritle kapattığı görüldü. Kız arkadaşı Hülya Ünsal ile parkta vakit geçiren, sosyal mesafe kuralına uymadığı görülen üniversite öğrencisi Doğukan Daşgıran, "Sevgililere sosyal mesafe konusunda bir şey denmesin" dedi.

Havaların ısınması fırsat bilip dışarı çıkmanın yanlış olduğunu vurgulayan 53 yaşındaki Ayfer Kalelioğlu, ise eşine peynir ve ekmek almak için sokağa çıktığını ama önemli durumlar dışında evinde kaldığını söyledi.

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