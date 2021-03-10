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Adana'da patenli 11 çocuğun otomobile asılarak yolculuk ettiği anlar kamerada

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Adana Çukurova'da patenli çocuklar bir otomobilin bagaj kısmına tutunarak dakikalarca seyahat etti. Çevredeki bir sürücü ise cep telefonuyla tehlikeli seyahati kayıt altına aldı.
Adana'da patenli 11 çocuğun otomobile asılarak yolculuk ettiği anlar kamerada

Adana Çukurova'da patenli çocuklar bir otomobilin bagaj kısmına tutunarak dakikalarca seyahat etti. Çevredeki bir sürücü ise cep telefonuyla tehlikeli seyahati kayıt altına aldı.

Adana'da trafikte patenli 11 çocuğun, tehlikeye aldırış etmeden bir otomobile tutunarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, otomobilin arkasından ve kenarlarından tutunan 11 patenli çocuk, akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerledi.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birlikte bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra otomobili bıraktı.

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