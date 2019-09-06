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Adana'da polis baskını sırasında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen kişi tutuklandı

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Adana'da polis baskını sırasında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen kişi tutuklandı
Adana'da polis baskını sırasında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen kişi tutuklandı

Adana'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Polisleri gören Suat B., evdeki 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşi Esra B.'nin (22) sütyeninin içine gizledi. Arama yapan polis, genç kadının üzerindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Esra ve Suat B. çifti gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat B. tutuklandı, eşi Esra B. ise serbest bırakıldı.

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