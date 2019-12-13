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Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış

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Adana valiliği, adı ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirilen ‘Dünya Rakı Festivali’nin iptal edilme gerekçesi olarak ‘bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve grupların saldırı düzenleyebileceği’ ihtimalini gösterdi.
Adana’da rakı festivali ‘terör’ nedeniyle yasaklanmış

Adana valiliği, adı ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirilen ‘Dünya Rakı Festivali’nin iptal edilme gerekçesi olarak ‘bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve grupların saldırı düzenleyebileceği’ ihtimalini gösterdi.

2015 yılında Adana Valisi Mustafa Büyük’ün ‘hassasiyet‘ nedeniyle ‘Dünya Rakı Festivali‘ne izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından festivalin adı ‘Adana Kebap ve Şalgam Festivali’ olarak değiştirilmişti.

14- 15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan etkinliğin yasaklanmasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında ilimizde 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ‘Kebap ve Şalgam Festivali’ ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği gibi vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları, genel sağlığın, kamu düzeni ve güvenliği ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması Devletimizin asli görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.

Bu çerçevede, bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik Valilik Makamı tarafından iptal edilmiştir.

Bu kapsamda; iş yerlerimizin ruhsatlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin kamuya açık alanlarda kamu düzeni ve güvenliği ile trafik düzenini tehlikeye sokabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve bu konuda belediyelerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uyarılara uyulması büyük önem arz etmektedir.”

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